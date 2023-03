The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.03.2023

ISIN Name

USJ7620TAB73 SOMPO JP NIP 13/73FLR REG

USN4297BBC74 KON. KPN 13/73 FLR REGS

DE000NLB8978 NORDLB FESTZINSANL.08/17

DE000LB1P3M0 LBBW GM-FLOATER 18/23

DE000HLB0P49 LB.HESS.-THR. 0512B/007

CH0208580693 BQUE CANT. FRIBOURG 13-23

CH0359915433 MBANK 17/23 MTN

DE000DL19T75 DT.BANK MTN 18/23

DE000A12UD98 STDG.WT/HER. 24

XS1134780557 ARYZTA EUR.FIN.14/UND.FLR

XS1689234570 BCO SANTANDER 17/23 FLR

