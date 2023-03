The following instruments on XETRA do have their first trading 23.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.03.2023Aktien1 KYG0929L1041 Beauty Farm Medical & Health Industry Inc.2 SE0005468717 Ferronordic AB3 US35969L1089 Full Truck Alliance Co. Ltd.4 KYG5224V1032 Kanzhun Ltd.5 CA52978A2056 Lexston Life Sciences Corp.6 CA57778R1001 Max Power Mining Corp.7 GB00B0WJ3L68 Mobile Streams PLC8 US65344Q1004 Next Fifteen Communications Group PLC ADR9 FI4000541313 Tamptron Group Oyj10 AT0000A325L0 AUSTRIACARD HOLDINGS AG11 CA2319005070 Currie Rose Resources Inc.12 US2933561019 Enka Insaat ve Sanayi A.S.13 GB00BPJHV584 Ithaca Energy Plc.14 KYG9TY5A1016 Zura Bio Ltd.15 CA22608C2022 Crest Resources Inc.16 CA54929M1068 Luca Mining Corp.17 VGG569812057 Luokung Technology Corp. ADR18 US7574682024 Redhill Biopharma Ltd. ADR19 US92556D3044 Via Renewables Inc.Anleihen/ETF1 US24703DBL47 Dell International LLC/EMC Corp.2 DE000LB3P1W1 Landesbank Baden-Württemberg3 DE000LB3MKX3 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000HLB46A8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale5 DE000HLB46D2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale6 DE000HLB46C4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000NLB4QY5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 US760759BC31 Republic Services Inc.9 CH1251030115 ASB Bank Ltd.10 US115637AU43 Brown-Forman Corp.11 CH1211713198 Credit Suisse Group AG12 CH1142754311 Credit Suisse Group AG13 CH1211713180 Credit Suisse Group AG14 US24703DBJ90 Dell International LLC/EMC Corp.15 US26443TAD81 Duke Energy Indiana LLC16 US454889AV81 Indiana Michigan Power Co.17 XS0122594921 Landesbank Baden-Württemberg18 DE0002978608 Landesbank Baden-Württemberg19 DE0002978590 Landesbank Baden-Württemberg20 XS0122525875 Landesbank Baden-Württemberg21 XS0118304392 Landesbank Baden-Württemberg22 XS0113734379 Landesbank Baden-Württemberg23 XS0110834552 Landesbank Baden-Württemberg24 USP6S60VAB44 LATAM Airlines Group S.A.25 USP6S60VAA60 LATAM Airlines Group S.A.26 DE000NLB27M1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-27 DE000NLB27L3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-28 DE000NLB27K5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-29 DE000NLB2MF7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-30 DE000NLB27J7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-31 DE000NLB3060 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-32 DE000NLB3029 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-33 DE000NLB27H1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-34 DE000NLB27G3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-35 DE000NLB2MK7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-36 DE000NLB27F5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-37 DE000NLB27E8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-38 DE000NLB3052 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-39 DE000NLB2MQ4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-40 DE000NLB26L5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-41 DE000NLB27D0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-42 DE000NLB3045 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-43 DE000NLB3078 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-44 DE000NLB2Q10 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-45 DE000NLB3086 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-46 DE000NLB89G3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-47 DE000NLB3292 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-48 DE000NLB3284 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-49 DE000NLB3276 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-50 XS0119421211 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-51 DE000NLB3268 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-52 DE000NLB30D4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-53 DE000NLB30C6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-54 DE000NLB31N1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-55 DE000NLB89H1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-56 DE000NLB86X4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-57 DE000NLB30B8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-58 DE000NLB85N7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-59 DE000NLB85R8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-60 DE000NLB85G1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-61 DE000NLB8408 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-62 DE000NLB8K44 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-63 DE000NLB30A0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-64 DE000NLB30Z7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-65 DE000NLB31C4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-66 DE000NLB30M5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-67 DE000NLB89F5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-68 DE000NLB30Y0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-69 DE000NLB31B6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-70 DE000NLB30N3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-71 DE000NLB30X2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-72 DE000NLB30F9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-73 DE000NLB8CL3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-74 DE000NLB89E8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-75 DE000NLB31Q4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-76 DE000NLB31F7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-77 DE000NLB31D2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-78 DE000NLB30V6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-79 US678858BY62 Oklahoma Gas & Electric Co.80 US760759BB57 Republic Services Inc.81 DE0001789352 Sachsen, Freistaat82 BE0002920016 Établissements Franz Colruyt S.A.83 DE000HLB46F7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale84 DE000HLB46B6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale85 DE000HLB4587 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale86 IE0007M3MLF3 WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF