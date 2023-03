EQS-News: MIG CAPITAL AG / Schlagwort(e): Finanzierung

MIG Capital führt 13 Mio. € A-Runden-Finanzierung des Mikrobiom-Therapeutikaentwicklers mbiomics an



23.03.2023 / 09:00 CET/CEST

Presseinformation MIG Capital führt 13 Mio. € A-Runden-Finanzierung des Mikrobiom-Therapeutikaentwicklers mbiomics an mbiomics nutzt seine maßgeschneiderte, hochpräzise bakterielle Profilierungsplattform, um die Entwicklung wirksamer mikrobiombasierter Therapeutika zu beschleunigen

Konsortium unter Führung von MIG mit Beteiligung des High-Tech Gründerfonds, Bayern Kapital und privaten Seed-Investoren

Finanzierung ermöglicht mbiomics, seine Plattform auszubauen, strategische Partnerschaften einzugehen und seine F&E-Teams und -Infrastruktur zu erweitern München, 23. März 2023 MIG Capital, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber, wird im Rahmen eines ersten Closings einer A-Finanzierungsrunde in die mbiomics GmbH investieren, ein im Bereich Mikrobiom forschendes Biotechunternehmen, das eine neue Generation wirksamer, mikrobiombasierter Therapeutika entwickelt. Die Finanzierung mit einer Höhe von 13 Millionen Euro wurde von MIG angeführt, unter Beteiligung des High-Tech Gründerfonds und Bayern Kapital sowie eines Pools privater Investoren. mbiomics wird die neuen Finanzmittel nutzen, um strategische Partnerschaften zu knüpfen, die Labore in München und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Deutschland auszubauen und ihre Aktivitäten in den USA zu verstärken. mbiomics nutzt seine firmeneigene, hochauflösende Profiling-Plattform und computergestützte Techniken, um Präzisionsdaten über die Modulation von Mikrobiota zu generieren. Diese Technologie ermöglicht ein besseres Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Darmmikrobiom und dem Wirt, sodass mbiomics wirksamere mikrobielle Konsortien entwickeln kann, die Patienten als Präzisionstherapien verabreicht werden können. Die Kerntechnologie von mbiomics verbessert darüber hinaus die Patientenauswahl und -überwachung im Rahmen klinischer Studien und ermöglicht so Wettbewerbsvorteile. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung einer so renommierten Gruppe an Investoren, die unsere Vision teilen, die Möglichkeiten des Darmmikrobioms für die Entwicklung zielgerichteter Therapien zu nutzen," sagte Dr. Laura Figulla, Mitgründerin und CEO von mbiomics. "Diese Finanzierung erlaubt es uns, unsere Plattform aufzubauen, die Auswahl unserer ersten führenden Produktkandidaten zu beschleunigen und die Forschungsaktivitäten mit Blick auf die klinische Validierung zu intensivieren." Mit Abschluss der A-Runden-Finanzierung ist mbiomics nun in der Position, eine Vorreiterrolle im Zukunftsfeld der synthetischen mikrobiellen Konsortien einzunehmen, welche die Behandlung eines breiten Spektrums von Krankheiten - von Krebs bis hin zu entzündlichen Darmerkrankungen - revolutionieren könnten. Dr. Matthias Kromayer, Managing Partner von MIG Capital, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere Investition in mbiomics bekannt zu geben und das Unternehmen auf seinem Weg zur Entwicklung einer leistungsfähigen, innovativen Therapeutika-Plattform zu unterstützen. Der Ansatz des Unternehmens, neue Technologien mit modernster Mikrobiom-Forschung zu kombinieren, ist wegweisend und hat das Potenzial, die Behandlungsergebnisse für Patienten erheblich zu verbessern. Wir freuen uns darauf, mbiomics' laufende Forschung in Richtung klinische Entwicklung zu begleiten." Über mbiomics Die 2020 gegründete mbiomics GmbH mit Sitz in München ist ein privates Biotechunternehmen, das sich auf die Entwicklung der ersten Generation wirksamer bakterieller Lebendtherapeutika (live bacterial therapeutics, LBT) konzentriert. Das Unternehmen nutzt seine maßgeschneiderte Mikrobiom-Diagnostikplattform, um aktuelle Engpässe in der LBT-Entwicklung zu überwinden - durch die Generierung präziser Profiling-Daten, die Auswahl besserer Konsortien sowie die Verbesserung der Patientenstratifizierung und Patientenüberwachung im Rahmen klinischer Studien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.mbiomics.com oder kontaktieren sie info@mbiomics.com . Über MIG Capital MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert in junge Deep Tech- und Life Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher über 680 Millionen Euro in rund 50 Unternehmen investiert. MIG Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazeutika, Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, Digitalisierung/IoT, Medizintechnik und Digital Health. Aktuell besteht das MIG-Beteiligungsportfolio aus 30 Unternehmen. MIGs Investment-Team besteht aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren, Biologen, Wissenschaftlern und Investoren, die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen. In den vergangenen Jahren realisierte die MIG Capital AG mehr als zehn erfolgreiche Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen Siltectra (an Infineon, 2018) und Hemovent (an MicroPort, 2021) und platzierte mit BRAIN (2016), NFON (2017), BioNTech (2019) und Immatics (2020) mehrere Unternehmen an der Börse. Für weitere Informationen: www.mig.ag , www.mig-fonds.de Ansprechpartner Laura Pivac-Bieser, MIG Capital

+49-89-94382680

lp@mig.ag Pressekontakt Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

+49-172-8433232

info@kwestermeier.de MC Services (internationale Medienanfragen)

Raimund Gabriel, Dr. Johanna Kobler

+49-89-210228-0

migag@mc-services.eu



