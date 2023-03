Berlin (ots) -Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister (CDU), hat vor dem EU-Gipfel die deutsche Haltung zum geplanten Aus für Verbrenner-Motoren in der EU kritisiert. Im rbb24 Inforadio sagte er am Donnerstag, man könne zu diesem Thema sehr unterschiedlicher Meinung sein. Er selbst habe dagegen gestimmt."Was in Brüssel und auch in anderen europäischen Hauptstädten schon festzustellen ist, dass diese deutsche Haltung, die quasi in letzter Sekunde je erst formuliert wurde, darüber ist man schon wahlweise erstaunt, verärgert oder empört. Denn ursprünglich hatte die Bundesregierung ja der Einigung schon zugestimmt."Es gebe die Sorge, wenn so etwas Schule mache, was das für die deutsche Verhandlungsposition bedeute.Das komplette Interview: https://ots.de/J6kOh7Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5470179