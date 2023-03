Nie zuvor stiegen die Leitzinsen so rasch und so stark. Das hat lax beaufsichtigte Banken auf dem falschen Fuß erwischt. Aber jetzt reicht es. Von Dieter Wermuth* Wenn ich die Aussagen, die bei der EZB-Pressekonferenz vom 16. März gemacht wurden, richtig interpretiere, hat die EZB nicht mehr vor, die Leitzinsen weiter in die Höhe zu treiben. Sie hat es aufgegeben, ihre Pläne öffentlich zu machen, ...

