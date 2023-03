Trotz der Turbulenzen im Bankensektor hat die US-Notenbank am Mittwoch erneut die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins liegt jetzt in einer Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent und damit hoch wie zuletzt im Sommer 2006. Nun wird heiß diskutiert, was die Fed im Mai macht. Und darüber hinaus."Die Fed ist mit der heutigen Zinserhöhung im aktuellen Zyklus am Ende angelangt", kommentiert Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank. "Dies hätte aus unserer Sicht auch ganz unabhängig von den aktuellen ...

