Das australische Startup Canva hat während eines virtuellen Events eine Reihe neuer KI-Funktionen angekündigt, die den Alltag in Agenturen maßgeblich beeinflussen könnten. Magic heißt die Reihe, die Canva während des neuesten Canva-Create-Events präsentiert hat: Angekündigt wurden KI-Funktionen, deren Name Programm sein soll - zum Beispiel Magic Design, mit dem sich personalisierte Designvorlagen aus einem hochgeladenen Bild oder Stil erstellen lassen. Magic Presentation lässt ausgehend von einer Eingabeaufforderung Präsentationen im Diashow-Stil erstellen. In Magic Edit können mithilfe von KI bestimmte Stellen in Bildern identifiziert werden, um Elemente mit ein paar Klicks hinzuzufügen. Mit dem Magic Eraser können unerwünschte Details in Bildern bereinigt werden, indem der Bereich einfach markiert ...

