Milton Keynes, GB (ots) -Envisics, Pionier und Weltmarktführer im Bereich der dynamischen holografischen Technologie, hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde der Serie C mehr als 50 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Runde wurde von Hyundai Mobis angeführt, die bereits seit der Serie-B-Finanzierung im Jahr 2020 an Envisics beteiligt sind. Dazu kamen jetzt InMotion Ventures, der Investmentarm von Jaguar Land Rover, sowie Stellantis.Die holografische Technologie von Envisics ermöglicht marktführende Augmented-Reality-Head-Up-Displays (AR HUD), eine fortschrittliche Display-Technologie, die sich für Automobilhersteller und Verbraucher gleichermaßen zu einem Muss entwickelt."Seit unserer Serie-B-Finanzierungsrunde haben wir uns darauf konzentriert, Envisics zu einem Schlüsselunternehmen für die nächste Generation von Mobilitätserlebnissen auszubauen. Die Reihe der renommierten Investoren zeigt, welche Bedeutung die globalen Automobilhersteller der Transformation von Fahrzeugschnittstellen und Innenraumarchitekturen beimessen", so Dr. Jamieson Christmas, CEO und Gründer von Envisics. Envisics positioniert sich als das einzige Unternehmen, das dynamische holografische Technologie als praktikables Produkt in industriellem Maßstab entwickelt und geliefert hat.General Motors wird das erste Unternehmen sein, das die AR-HUD-Technologie von Envisics einsetzt, und zwar im Cadillac LYRIQ des Modelljahres 2024.Der AR-HUD-Markt tritt in eine Wachstumsphase ein, die durch die Einführung neuer Technologien wie die von Envisics, beschleunigt wird. Auf der Grundlage globaler Marktforschung wird für den adressierbaren AR-HUD-Markt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 28 % prognostiziert, dies entspricht einem Anstieg von 1,6 Millionen Einheiten im Jahr 2022 auf 19,1 Millionen im Jahr 2032. Envisics hat seinen Hauptsitz in Milton Keynes, Großbritannien.Pressekontakt:Michael BehrensMobil: +49 173 645 7617E-Mail: michael.behrens@die-himmelsschreiber.comwww.envisics.com