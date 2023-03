Die Zeal Network SE (ISIN: DE000ZEAL241) will eine Basisdividende in Höhe von 1,00 Euro sowie eine Sonderdividende in Höhe von 2,60 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Insgesamt werden damit 3,60 Euro ausgeschüttet. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von insgesamt 2,10 Euro (Basisdividende 1,00 Euro zzgl. Sonderdividende 1,10 ...

