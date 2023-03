Köln (ots) -"Frag doch mal die Maus" bekommt eine neue Gastgeberin: Esther Sedlaczek. Sie moderiert am 20. Mai 2023 erstmalig die vom WDR produzierte Familienshow. Am 6. Mai 2023 präsentiert Eckart von Hirschhausen am Samstagabend "Was kann der Mensch?".Esther Sedlaczek: "Gastgeberin einer großen Samstagabendshow im Ersten zu sein, ist ja schon wunderbar! Aber was gibt es Schöneres, als an der Seite der Maus zu moderieren? Sie begleitet mich bereits, seit ich denken kann. Und in den kleinen blauen Elefanten bin ich sogar ein bisschen verliebt. Zusammen mit dem Maus-Experten-Team machen wir uns auf die Suche nach den faszinierenden Antworten auf viele verrückte Kinderfragen. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf diese tolle neue Aufgabe."Eckart von Hirschhausen: "Über zwölf Jahre lang durfte ich mit viel Spaß und Herzblut 'Frag doch mal die Maus' moderieren. Ich freue mich, diese tolle Sendung bei Esther Sedlaczek jetzt in den besten Händen zu wissen. In der Tradition von 'Hirschhausens Quiz des Menschen' darf sich das Publikum in meiner neuen Show 'Was kann der Mensch?' auf außergewöhnliche Talente, medizinisches Wissen und beste Unterhaltung freuen. Zudem kann ich jetzt im Ersten regelmäßig als Presenter von Dokumentationen die Zuschauer überraschen mit den journalistischen und ernsteren Seiten von mir."Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: "Wir sind glücklich, dass wir Esther Sedlaczek für die Moderation der erfolgreichen Show 'Frag doch mal die Maus' gewinnen konnten. Sie wird den Samstagabend mit großer Leichtigkeit meistern und die Herzen des Publikums erobern. Eckart von Hirschhausen danke ich für seine hervorragende Zeit bei der Maus-Show und dass er uns weiterhin das Wunder Mensch auf faszinierende und unterhaltsame Weise näherbringt. Sein Showkonzept passt ausgezeichnet in die Reihe unserer Unterhaltungsshows, in denen man lachen und staunen kann."Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Esther Sedlaczek ist mit ihrem Sachverstand und ihrer Schlagfertigkeit innerhalb kürzester Zeit zu einem prägenden Gesicht der ARD und einer der beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen geworden. Beste Voraussetzungen für den Samstagabend, die Königsdisziplin der TV-Unterhaltung. Sie verfügt über eine hohe Empathie, kann im besten Sinne die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten und wird souverän durch die Show für die ganze Familie führen. Dass Eckart von Hirschhausen ein neues Format für den Samstagabend entwickelt hat, freut mich sehr. Auf 'Was kann der Mensch?' bin ich sehr gespannt. Esther Sedlaczek und ihm drücke ich die Daumen für eine gelungene Premiere."Esther Sedlaczek ist als Sportjournalistin seit 2021 und als Quiz-Moderatorin seit 2022 beliebte Gastgeberin in der ARD. Bei der WM in Katar präsentierte sie einem Millionenpublikum die Fußballabende im Ersten. Am 20. Mai 2023 wird Esther Sedlaczek um 20.15 Uhr zum ersten Mal die erfolgreiche Familiensendung "Frag doch mal die Maus" mit dem vielfältigen Mix aus kuriosen Kinderfragen, abenteuerlichen Experimenten und kniffligen Rätseln präsentieren. Mit dabei sind neben Maus und Elefant natürlich auch die Maus-Experten Siham El-Maimouni, Armin Maiwald, Christoph Biemann, Ralph Caspers und Laura Kampf. Als Gäste haben sich unter anderem Mark Forster, Nico Santos, Carolin Kebekus, Horst Lichter und Michael Kessler angemeldet.Dr. Eckart von Hirschhausen als Gastgeber der neuen Samstagabendshow "Was kann der Mensch?" feiert den Menschen und all seine Fähigkeiten. Wie können Menschen lernen, rückwärtszusprechen und sogar zu singen? Was passiert im Hirn, wenn wir mit beiden Händen gleichzeitig zeichnen? Wieviel macht Talent aus, und was kann jeder von uns auch im Alltag lernen? Am 6. Mai 2023 um 20.15 Uhr sind u.a. mit dabei: Dietmar Bär, Bjarne Mädel, Janin Ullmann und Simone Thomalla. Wie schnell lernen die prominenten Gäste - und was hat das Studiopublikum für verborgene Fähigkeiten?"Frag doch mal die Maus" und "Was kann der Mensch? Die Hirschhausen-Show" sind Produktionen des WDR in Zusammenarbeit mit Ansager & Schnipselmann.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5470318