Zwaagdijk/Düsseldorf (ots) -- Nettoumsatz steigt um 30% auf 8,9 Milliarden Euro, operatives EBITDA wächst auf 1,2 Milliarden Euro- Die Anzahl der Filialen erhöht sich um 280 auf 2.263 in 10 Ländern; Action eröffnet 2022 die erste Filiale in Spanien (im März 2023 folgt die erste Filialeröffnung in der Slowakei als elftes Land)- Fokus auf Produktqualität und Nachhaltigkeit mit dem Action Sustainability Programme (ASP)- Action schafft 8.211 neue Arbeitsplätze im Jahr 2022 und investiert weiter in Mitarbeiter:innenDer Discounter Action hat das Jahr 2022 mit guten Finanzergebnissen abgeschlossen. Das Unternehmen verzeichnet Wachstum in allen Ländern, in denen es aktiv ist, und die Filialanzahl stieg um 280. Darüber hinaus wurden Erfolge bei der Verbesserung von Qualität und Nachhaltigkeit erzielt. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Action Update für das Jahr 2022 hervor.Die Ergebnisse wachsen durch bestehende und neue FilialenDank des Wachstums bestehender und der Eröffnung neuer Filialen stieg der Umsatz von Action im Jahr 2022 um 30% auf 8,9 Milliarden Euro. Das daraus resultierende operative EBITDA stieg auf 1,2 Milliarden Euro. 280 neue Filialen wurden eröffnet. Seit dem letzten Jahr ist Action auch in Spanien vertreten, sodass das Unternehmen 2022 in zehn Ländern aktiv war. Die Anzahl der Filialen wuchs auf mehr als 2.000: Ende 2022 gab es insgesamt 2.263 Action Märkte in zehn Ländern. Im März 2023 eröffnete Action seine erste Filiale in der Slowakei, dem elften Land.Der Umsatzanstieg ist das Ergebnis der Eröffnung neuer Filialen, einer höheren Besucherfrequenz in den Märkten und eines gestiegenen Kaufbetrags pro Besuch. Der Wegfall der COVID-19-bedingten, restriktiven Maßnahmen spielt dabei teilweise eine Rolle.Hajir Hajji, CEO von Action, erklärt: "Wir sehen, dass die Nachfrage nach Discount überall hoch ist. Unsere Formel mit einem Sortiment von 6.000 Artikeln in 14 Produktkategorien und einer großen Vielfalt zum niedrigsten Preis ist in allen Ländern, in denen wir tätig sind, beliebt. Unsere Kund:innen besuchen Action sowohl für Produkte des täglichen Bedarfs - wie Reinigungsmittel, Körperpflegeartikel oder Toilettenpapier - als auch für Kleidung oder beispielsweise Do-it-yourself-Artikel. Im vergangenen Jahr wurden Produkte besonders nachgefragt, die den hohen Energiepreisen Rechnung tragen, wie etwa wärmende Decken, elektrische Heizungen oder Kerzen. Generell verzeichnen alle unsere Produktkategorien Zuwachs."Action setzt auf Produktqualität und NachhaltigkeitAction konzentriert sich mit seinem Action Sustainability Programme (ASP) auf Produktqualität und Nachhaltigkeit. CEO Hajir Hajji: "Action ist der Überzeugung, dass wir unseren Kundinnen und Kunden Produkte anbieten können, die den niedrigsten Preis haben und gleichzeitig nachhaltig sind. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir machen Fortschritte. Im Jahr 2022 haben wir zum Beispiel unsere eigenen CO2-Emissionen in den Bereichen Scope 1 und Scope 2 um 40% reduziert. Je weiter wir vorankommen, desto ambitionierter werden unsere Ziele. Wir haben beispielsweise manche Deadlines vorverlegt. So sollen bereits 2023 100% unserer Baumwolle und 2024 unser gesamtes verwendetes Holz aus nachhaltigen Quellen stammen."Was die Nachhaltigkeit der Produkte betrifft, so hat Action inzwischen für alle seine Kategorien Kreislaufwirtschaftspläne entwickelt, um die Zusammensetzung, Verwendung und Lebensdauer der Produkte weiter zu verbessern. Darüber hinaus hat Action Fortschritte im Bereich der unternehmensspezifischen Nachhaltigkeit gemacht. Mehr als 1.900 Action Filialen haben keinen Gasanschluss. Die verbleibenden Filialen werden schrittweise bis Ende 2024 von der Gasversorgung getrennt. 95% der Märkte sind mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet. Im vergangenen Jahr wurden pro Quadratmeter Verkaufsfläche durchschnittlich 10% Energie eingespart.Mitarbeiter:innen sind die Basis für den ErfolgAction investiert in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen sichert über 80.000 Arbeitsplätze in 11 Ländern für Menschen aus über 136 Nationen. Im Jahr 2022 schuf Action 8.211 neue Arbeitsplätze. 61.343 Menschen nahmen an Schulungen teil. 2.667 Kolleg:innen wurden intern befördert.Hajir Hajji abschließend: "In diesem Jahr wird Action dreißig Jahre alt. Ich bin stolz auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Durch unsere Arbeit, Schulungen und interne Beförderungen erweitern wir aktiv ihre Möglichkeiten und sie wachsen mit uns. Dies gilt für das vergangene Jahr, aber auch die kommenden Jahre, in denen wir Action gemeinsam weiter entwickeln werden."Update 2022Am 23. März 2023 veröffentlichte Action das Update 2022, das ausführliche Informationen über die Entwicklung des Unternehmens im Jahr 2022 enthält, einschließlich der Fortschritte beim Action Sustainability Programme. (http://www.action.com/action-updates (https://update2022.action.com/update2022/) )Über ActionAction ist der am schnellsten wachsende Non-Food-Discounter in Europa und bietet eine sich ständig verändernde Auswahl an ca. 6.000 Produkten an. Jede Woche besuchen über 15 Millionen Kund:innen die mehr als 2.250 Filialen und mehr als 6,5 Millionen Verbraucher:innen die Website action.com. Action sichert über 80.000 Arbeitsplätze in 11 Ländern für Menschen aus über 136 Nationen. Während wir unser ständig überraschendes Sortiment zu den niedrigsten Preisen anbieten, verbessern wir unsere Produkte ständig in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit. 