München, Berlin (ots) -Der Marktführer PAYBACK wächst weiter und eröffnet zusätzlich zu den Standorten in München, Wien und Köln ein Office in der Bundeshauptstadt. Der Schwerpunkt des neuen Teams, das in Berlin-Mitte beheimatet sein wird, ist die Weiterentwicklung des bereits sehr umfassenden E-Commerce-Business' von PAYBACK. "Wir verbinden mit unserer Plattform 680 Unternehmen aus dem stationären und Online-Bereich mit 31 Millionen aktiven Kund:innen und deren bevorzugten Marken, Produkten und Services. Gleichzeitig zählen wir zu einem der größten Online-Marktplätze in Deutschland. Diesen Erfolg bauen wir nun weiter aus", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.In Berlin will das Team mit einem Schwerpunkt auf Product und Tech neue PAYBACK Geschäftsmodelle, Partnerschaften und Produkte entwickeln, bei denen Kund:innen über die populäre PAYBACK App Punkte sammeln und einlösen können. Mehr als 11 Millionen Kund:innen in Deutschland nutzen das Programm bereits mobil. PAYBACK kooperiert mit hunderten namhaften Onlineshops aus den Bereichen Retail, Travel, Telco, Energy, Gaming, Finance und mehr. Seit kurzer Zeit können Kund:innen auch bei Amazon PAYBACK Punkte beim Einkaufen sammeln. "Die Verbindung aller Handelswelten - offline, online und mobil - ist eine der größten Stärken unseres Programms. So wie für offline Partner die digitale Welt unabdingbar ist, müssen reine Onliner umgekehrt genauso eine Verankerung im Stationären finden", so Dommick.Gesucht werden u.a. Produkt Owner, Full Stack Developer, iOS und Android Entwickler und Business Intelligence Expert:innen. Zu den Jobs in Berlin geht es hier (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQT-2BG-2FHqfKMEAphAfnGbG9BUl4NUACRuP6uwZilivKBIhqO-2F5dEzslun-2BmOpTB3yCDFpsm3MqPibxQdQipt7HAzn4lZoN1XB6QD1Ck1f3qZ-2FK54Zd-2F95441BKNfXOjJGDv0paGDh2VWat11MftEH6d8WTCJ1wGGmQq0rDyGYgRrx2RGv19Kxq-2FEVJOIg7NMTNJBME-2B0A0bfLlqyTkVFH8I5pc9nIR9KC8-2FeOqL4i-2FoXeUiUAMJRSUnr2cwPKmnoUpcOOnnMG83HWnX6HcAc7qMUErGlnRTfZGeqGYuGgaVcEIKfG6ig2jyzIleMaFvaMsv9qvZmx0RPqbaZ-2Fgrk7HoPZff16IWR5m1x9-2B3345zKpnFKaiTuvz4dVyeXF9R-2FAGlIyLRGYHRIcGRVf-2FQLs-2BBy8iDl6IpiN3qaA-2BmIkipZRA3luCR6XV6616ji5ldd8D1mCPGM-2FT-2Fn5WWcaP55ZnYwiPXtYItwlGdP4IHW59Jp2eMMXupzebiC-2BKOqXlKrybH2ebUqsdndR8d14liOCtZpopmMKTXVc6A2B383vmSei8SMXXQ06QdCyyeJy-2FfEdPIJVYF-2BAniYr75W4ihQCEOKr-2Bgcfs3ldQqH8AkGkQ47I9S26i41AkYyR3SEQHgFK1q6RKDg3F3JIsRkbscbc-2Fg2XgDQKbFu7jTzLpUouLtJA0RZUIP6IzfmIueTBuGU4H-2BDhLS7BnBIwXoM8Ppx3r3w86qBQeN7KIBU8OBpL1Iduuj060IGjoGf4ORLNJyEAmQ27UbzuXGBPwnLk-2FOzWenYpc0eMnniasLt8qmm0CszAzf9AmI3eK3cdyrjjLm4PS2rQWRfFeNcqWSOFKWZe3yoaZqSnj0dlgoUiu9UwfSwmhPJIXXTxF0ZUor80dDC-2F6tbWhtxG29A4uCpY9525I5O-2Bt9JLFC58fMRT41uMs2V1UDVqiSShYTmXSzuG-2Bk0KNtx5eppCfXsB9Bb8NLHqB7mxoaE-2BHZxZnRG-2BqAWGOZlV-2BbzkLHic1meGcZH86rxzSuacUc8SAUbSG0EgRVB0IAugYOLErdBO-2BpPGXks93xPESfZrZY6BBoPr-2B-2BnlXkCLBwJyBv-2FzFL60T-2BprLIEgj8cDvO-2BarAlaGjV5SEvB5lOnPds6ycnn06Ju7iRIcU1wwNO-2FeWOVWW1KShVAaZKzIypqcm-2BuM5aCOaEoxv7aq7-2FeyykNGj1hbz8JWbgGuZGzGS6PWLw7JnV8VIfkiOBFvckpfMra5dxlfEjJFIK8cZdWwh-2B4hSBltN2NbTv3IPXtyvmfLVLj4kbksY0si36rfN69qMWY9JsOsEYX-2Fezbqne02pbe9hznr1N1m9aNxlqoSyeuX0Y7JquprwyqI0DuMSfc5ZlNpooIWqt6TIhohO4ALx88_IJpl5qBfl8oGgIdVfuqPELT3y6QpH1ud9JX73d71zwb4R23P6QtqAMN6ZZPS5aEjIn-2FwcNM68zXKSfNH2pI4aaMfpE35QBnnC3lkHAshQkENENm4Fewv91h-2B-2BRv-2Fx-2FF8VpXP3G0T0-2F9QKS3hMWHo3lug8mQpCBl5hUMi1HOY0ZG7bw9pxFINO5dEudCKr2XNaYTjN-2Bcz-2FCsxUWpc4KTzTxUD0fmTjc1Eu3-2BIV5CeUCsSUnXmQUlZSE8WlIn3Uoi2gsibT1lB2ryxOAEQ00Ezf0J0rPbEv5Yj4IyPHB0mwC-2F3eJnru7B9sgO73V6T6jrgMCcSn-2FrQbkUncV46MBT5PAQ9y5OEyuaPi-2BN97qmSv4g-3D).Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5470358