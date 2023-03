EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Zwischenbericht

Bilanz 2022: MERKUR PRIVATBANK weiterhin auf Kurs



23.03.2023

PRESSEMITTEILUNG Bilanz 2022: MERKUR PRIVATBANK weiterhin auf Kurs München, 23. März 2023 - Das diversifizierte Geschäftsmodell der MERKUR PRIVATBANK bewährt sich auch unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Als größte inhabergeführte Privatbank in Süddeutschland setzt sie ihren Wachstumskurs mit einer Bilanzsumme von 3,22 Mrd. EUR (2021: 2,72 Mrd. EUR) fort. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg um 3,5 % und betrug zum Jahresabschluss 22,2 Mio. EUR (2021: 21,4 Mio. EUR). "Unsere Mitarbeiter bilden den entscheidenden Schlüssel unseres Erfolgs. Denn die hervorragende Expertise in unseren Geschäftsbereichen lässt sich maßgeblich auf die fachliche Qualität unserer unternehmerisch denkenden Belegschaft zurückführen. Durch die Investitionen im Personalbereich und die Standortmodernisierungen haben wir dies im vergangenen Jahr nochmals untermauert", sagt Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Erfolg bestätigt durch diversifiziertes Geschäftsmodell "Ich bin stolz darauf, dass wir neben diesen Investitionen in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR gleichzeitig das Ergebnis je Aktie um 7,6 % steigern konnten. Wir haben zahlreiche Neueinstellungen vorgenommen, sodass nun rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Bankhaus tätig sind. Außerdem wurden weitere Investitionen in neue Technologien an den Standorten getätigt, die sowohl den Mitarbeitern als auch dem Kundenerlebnis zugutekommen. Unser diversifiziertes Geschäftsmodell hat sich demnach insbesondere in dem anhaltenden schwierigen Marktumfeld erneut bewährt. Auch in diesen herausfordernden Zeiten besitzen wir die Fähigkeit, unseren Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen und dann zeitgleich Investitionen in Personal und die Standorte zu tätigen. Mit unseren Geschäftsbereichen sind wir sehr gut aufgestellt - unsere Strategie, in Kundenkredite statt in Anleihen zu investieren, zahlt sich gerade im aktuellen Marktumfeld erneut aus", schließt Dr. Marcus Lingel ab. Neben dem Anstieg der Bilanzsumme auf 3,22 Mrd. EUR (2021: 2,72 Mrd. EUR) ist auch das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit gewachsen und betrug zum Jahresabschluss 22,2 Mio. EUR (2021: 21,4 Mio. EUR). Insgesamt konnte die Bank einen Anstieg des Nettowachstums der Assets under Management von insgesamt 386,1 Mio. EUR (2021: 254,7 Mio. EUR) verzeichnen. Auch das Kreditneugeschäft weist mit 2,27 Mrd. EUR ein positives Ergebnis auf (2021: 1,78 Mrd. EUR). Die Erträge aus den Handelsgeschäften sind auf 5,6 Mio. EUR gestiegen (2021: 2,7 Mio. EUR). Der Zinsüberschuss mit 69,6 Mio. EUR (2021: 57,9 Mio. EUR) und der Provisionsüberschuss mit 23,5 Mio. EUR (2021: 21,9 Mio. EUR) fallen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich höher aus. Das Wachstum in allen Geschäftsbereichen trägt weiter zur Diversifizierung der MERKUR PRIVATBANK bei. Die Bank verfügt über eine solide Refinanzierungsstruktur und die wachsenden Geschäftsbereiche bestärken die Krisenresilienz des Bankhauses. Das Bankhaus steht fortwährend für unabhängige Beratung und die stets nachhaltig, unternehmerisch geprägte und vertrauensvolle Kundenbeziehung. Auch in 2023 beabsichtigt die MERKUR PRIVATBANK, ihr Personal mit gesundem Augenmaß weiter auszubauen und weitere Investitionen in die Modernisierung und Digitalisierung ihrer Standorte und Geschäftsfelder vorzunehmen. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von über 3,23 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen: Christian Frevert, Engel & Zimmermann GmbH Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 3, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com



