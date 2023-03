Lufthansa-Aktionäre können sich in den vergangenen sechs Monaten über einen Kursgewinn von rund 75% freuen, dabei schraubte sich das Papier der Kranich-Airline alleine in der Drei-Monats-Betrachtung um 20% nach oben. Derzeit kämpft die Lufthansa-Aktie mit der Kursmarke von 10,00 Euro. Das langfristige Bild: Im Fokus: Lufthansa-Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist das...

Den vollständigen Artikel lesen ...