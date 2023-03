FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat 1&1 vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter sollte mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) für das Schlussquartal 2022 positiv überraschen, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus dürften indes Aussagen zum Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes stehen, nachdem es zuletzt Berichte über Schwierigkeiten gegeben habe. Er halte die Pläne angesichts der schwachen Barmittelentwicklung weiterhin nicht für sinnvoll - eine weitere und engere Zusammenarbeit mit dem Wettbewerber Telefonica Deutschland könnte für beide Seiten von Vorteil sein./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 06:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

