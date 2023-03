Die Heizölpreise in Deutschland, der Schweiz und Österreich sind im Vortagesvergleich gefallen. Der Bericht des DOE zeigt überraschend starke Ölproduktabbauten in den USA. Russland scheint seine geplanten Förderkürzungen erst Ende März umzusetzen, will diese dafür bis Juni laufen lassen. Die Rohölsorten WTI und Brent konnten die psychologisch wichtigen Marken von 70 bzw. 75 Dollar pro Fass nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...