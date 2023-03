Unterföhring (ots) -Formel-E-Power im Sambadrome von São Paulo! Erstmals fährt die Formel E am Samstag, 25. März 2023, in der brasilianischen 12-Millionen-Metropole. ProSieben überträgt das Rennen ab 17:30 Uhr live. Die Start-Ziellinie des rund drei Kilometer langen Kurses liegt im sogenannten Anhembi Sambadrome. Hier feiern jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen Karneval. Diesmal werden die Tribünen für Formel-E-Fans geöffnet. Trotz seines Crashs im vorherigen Rennen in Kapstadt steht Porsche-Fahrer Pascal Wehrlein weiterhin an Platz 1 der Fahrerwertung. Wer fährt bei Rennen 6 der WM 2023 als Erster durchs Ziel?Das ranFormelE-Team am Wochenende: Moderator Matthias Killing ist für ranFormelE live vor Ort. Eddie Mielke kommentiert das Rennen gemeinsam mit Experte Daniel Abt aus dem Studio."ran racing: Formel-E-Weltmeisterschaft live aus São Paulo" - Samstag, 25. März 2023, ab 17:30 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.Alle Sessions live, auch freie Trainings und Qualifyings sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse finden Fans auf ran.de. Noch mehr Videos gibt es auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCsyQ5MUy2zdFDUYCVU5G3XA).Pressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5470457