Dortmund (ots) -Die Continentale Sachversicherung hat ihren Cyber-Schutz weiter verbessert. Sie bietet ihren Firmenkunden jetzt als Ergänzung zum Tarif KuBuS Cyber kostenlose Awareness-Schulungen an. Diese sollen das Bewusstsein der Belegschaft für Gefahren durch Cyberangriffe schärfen und so die Sicherheit ihrer Unternehmen erhöhen. Außerdem können Unternehmen dadurch den vereinbarten Selbstbehalt senken. Das Angebot richtet sich an Neu- wie Bestandskunden gleichermaßen.Viren, Trojaner, Phishing, Social Engineering - Cyberkriminelle versuchen auf vielen Wegen, in Unternehmen einzudringen. Der deutschen Wirtschaft ist dadurch 2022 ein Schaden von rund 203 Milliarden Euro entstanden. Das ergab eine Studie im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom. 84 Prozent der Unternehmen seien betroffen gewesen. Je besser Unternehmen auf Angriffe vorbereitet sind, umso schwerer haben es die Täter. Aus diesem Grund hat die Continentale ihren Tarif KuBuS Cyber um ein Trainingsangebot für ihre Firmenkunden und deren Mitarbeiter erweitert.Mitarbeiter verstärken den Abwehrschirm gegen Cyberangriffe"Die Mitarbeiter sind in jedem Betrieb, in jedem Unternehmen eine wichtige Verstärkung des Abwehrschirms gegen Angriffe von außen", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Digitalisierung und Komposit bei der Continentale. "Es ist wichtig, sie für dieses Thema zu sensibilisieren. Deshalb bieten wir spezielle Online-Schulungen an."Erhöhte Sicherheit bei reduziertem SelbstbehaltDie Continentale bietet jetzt Neu- wie Bestandskunden ein sogenanntes Awareness-Training an - eine Schulung zur Sensibilisierung. Das Angebot steht auf einer Internet-Plattform zur Verfügung und ist kostenlos. Ein weiterer Vorteil neben der erhöhten Sicherheit: Sobald 70 Prozent der Mitarbeiter die Schulung abgeschlossen haben, reduziert sich der vertraglich vereinbarte Selbstbehalt um 250 Euro.Teilnehmer erhalten ein ZertifikatDie Themen der Online-Seminare sind ebenso vielfältig wie die Cyber-Kriminalität: Sie umfassen unter anderem IT-Richtlinien, E-Mail-Sicherheit, Passwortschutz und Social Engineering (Beeinflussung von Menschen). Die Beschäftigten können selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge sie die Einheiten absolvieren. Jede endet mit einer kurzen Wissenskontrolle. Nach Abschluss aller Schulungen erhalten die Teilnehmer ihr Zertifikat.Hotline für den NotfallDie Continentale erweitert ihren Cyber-Schutz ständig und richtet ihn auf die Risiken im Internet aus. Zu den umfangreichen Leistungen gehört auch die Soforthilfe für den Notfall. Sie beinhaltet:- 24-Stunden-Hotline mit IT-Experten- Sofortanalyse mit Einschätzung des Schadens- Hinweise zur Begrenzung des Schadens sowie Handlungsempfehlungen- Organisation weiterer MaßnahmenMehr zum Tarif KuBuS Cyber und den Awareness-Trainings finden Sie unter www.continentale.de/cyber-versicherung . Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Infos unter makler.continentale.de/cyber-versicherungÜber die Continentale Sachversicherung AGDie Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,8 Millionen Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 549 Millionen Euro. Als breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen gehört sie zu den festen Größen auf dem deutschen Markt der Schaden- und Unfallversicherung. Von der Kraftfahrtversicherung über die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- und Inhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sie Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5470454