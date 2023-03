Madrid/Berlin (ots) -Der Branchenverband der Produzenten des Jamón Ibérico (ASICI) fördert mit Unterstützung der EU und durch die Kampagne "Jamones Ibéricos aus Spanien, Botschafter Europas in der Welt" die 2. Ausgabe des Internationalen Wettbewerbs der Jamón-Ibérico-Schneider für Schüler von Hotel- und Gastronomieschulen.Das große Finale, das im Le Méridien Etoile in Paris stattfand, brachte zehn der besten Schüler aus den Profi-Workshops zusammen, die im letzten Jahr zum Thema Jamón Ibérico und die Kunst des Schneidens an den wichtigsten Hotel- und Gastronomieschulen in Barcelona, Paris und Berlin stattfanden. Der Spanier Maic Rovira wurde als "Bester Jamón-Ibérico-Schneider" ausgezeichnet.Der Hauptzweck dieser Initiative, die Teil der europäischen Werbekampagne für Jamón Ibérico ist, besteht darin, die Arbeit des professionellen Schinkenschneiders zu präsentieren und zu fördern und gleichzeitig die unverwechselbaren Eigenschaften des Jamón Ibérico zu vermitteln.Der Jamón Ibérico hat jetzt seinen "Besten Jamón-Ibérico-Schneider". Der Katalane Maic Rovira wurde zum großen Gewinner im Finale der 2. Ausgabe des Internationalen Wettbewerbs der Jamón-Ibérico-Schneider 2023 für Schüler von Hotel- und Gastronomieschulen im Le Méridien Etoile in Paris erklärt. Die vom Branchenverband der Verarbeiter des Ibérico-Schweins (ASICI) mit Unterstützung der EU und durch die Kampagne "Jamones Ibéricos aus Spanien, Botschafter Europas in der Welt" geförderte Veranstaltung soll die Figur des professionellen Schinkenschneiders in einem internationalen Kontext als Mittel zur Verbreitung der Kultur des Jamón Ibérico hervorheben."Ich bin sehr glücklich und stolz, hier zu sein und meine Schule durch ein Produkt zu vertreten, das so für uns steht wie der Jamón Ibérico", so Maic Rovira nach der Entgegennahme des Preises, wobei er es sich nicht nehmen ließ, auch die Vorzüge des Produkts aufzuzeigen: "Wir haben das Glück, in unserer Gastronomie ein so symbolträchtiges Produkt zu haben, ein einzigartiges Produkt von herausragender Qualität, das uns dank seiner Vielseitigkeit unendliche Möglichkeiten bietet, was die Arbeit damit sehr erleichtert."Maic Rovira von der Escuela Hoffman in Barcelona setzte sich gegen seinen Mitstreitern Albert Llibre und David Ruhnkem von der OSZ Gastgewerbe Brillat-Savarin-Schule in Berlin durch, die den zweiten bzw. dritten Preis erhielten. Für die Auswahl hat die technische Leitung des Wettbewerbs unter der Leitung von Jesús Pérez Aguilar, dem Kommunikationsdirektor von ASICI, anspruchsvolle Tests bezüglich Schnitt, Ästhetik des Schinkenschneiders, Präsentation, Gewicht und Kreativität der Gerichte vorgegeben, in denen die Teilnehmer über zwei Stunden lang ihr Können unter Beweis stellen mussten.Der Wettbewerb bestand aus einem praktischen Teil, der in zwei Phasen unterteilt war. In der ersten ging es um das Schneiden und Präsentieren von zehn Gerichten und das Wiegen von drei Gerichten à 100 Gramm; in der zweiten wurde das Schneiden und Präsentieren eines kreativen freien Gerichts bewertet. Um den Gewinner zu ermitteln, wurden in der ersten Phase Aspekte wie die Form des Stücks, der Stil, die Sauberkeit, die Geradlinigkeit, die Größe des Stücks und die Präsentation des Gerichts bewertet. Beim freien Anrichten wurden Aspekte wie Kreativität, Positionierung oder Gestaltung des Gerichts sowie seine Verteidigung, Erklärung und/oder Präsentation durch den Autor bewertet.Die Expertenjury bestand aus Jesús Pérez sowie der mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Köchin und Botschafterin der Jamones Ibéricos in Frankreich, Amandine Chaignot, dem französischen Schinkenschneiders Sylvain Focaud und dem Direktor der Jean Drouant Hotel- und Gastronomieschule in Paris, Ludovic Robar. Laut Pérez "ist das Engagement für die Ausbildung eine der strategischen Säulen der internationalen Werbekampagnen, die der Branchenverband in den letzten Jahren durchgeführt hat. Das Ziel besteht darin, die Figur des Schinkenschneiders als einen der besten Trendsetter unseres Produkts zu fördern, da er in vielen Fällen derjenige ist, der dem Endverbraucher die besonderen Unterscheidungsmerkmale des Jamón Ibérico vermittelt", so erklärt er.Drei Hotelschulen, zehn Teilnehmer und nur ein GewinnerJeder der zehn Teilnehmer des Wettbewerbs wurde aufgrund seiner Leistungen und der Fähigkeiten ausgewählt, die er während seiner Ausbildung an den exklusiven Hotelfachschulen Brillat Savarin in Berlin, Lycée Jean Drouant in Paris und der Escuela Hofmann in Barcelona im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt hat. Von den Schülern, die an diesen Ausbildungskursen teilgenommen haben, wurden jeweils nur die Besten für die Teilnahme am großen Finale in Paris ausgewählt. Für Ludovic Robar sind "Wettbewerbe dieser Art eine großartige Idee, um ein größeres Interesse am Jamón Ibérico zu wecken. Sie stellen die wichtige Figur des Schinkenschneiders in den Mittelpunkt und tragen auf bemerkenswerte Weise dazu bei, das Wissen über das Produkt und seine Werte zu verbreiten".Amandine Chaignot wies auf die Notwendigkeit dieser Art von Aktionen hin, um das Produkt vor allem bei jungen Menschen besser bekannt zu machen: "Es ist eine großartige Gelegenheit für sie, sich selbst auf die Probe zu stellen und zu lernen, wie man mit einem so einzigartigen Produkt wie dem Jamón Ibérico umgeht, der so viel Potenzial in unserer Gastronomie hat. Als Köchin verwende ich ihn sehr gerne in meiner Küche. Ich liebe all die Möglichkeiten, die er mir bietet."Die Bedeutung der Ausbildung für einen Sektor, der stetig wächstNeben der Demonstration und Förderung der Arbeit des professionellen Schinkenschneiders und der Vermittlung der unverwechselbaren und einzigartigen Eigenschaften des Jamón Ibérico zielen diese Schulungsaktivitäten darauf ab, die besten Schinkenschneider in Europa und weltweit zu ermitteln, damit sie seine Kultur weiter verbreiten können.Für den Ibérico-Sektor ist diese Art der Ausbildung sehr wichtig, da sie wesentlich zu seinem Wachstum und seiner internationalen Entwicklung beiträgt und somit ein unverzichtbares Mittel zur Verbreitung und Förderung dieses einzigartigen Gourmetprodukts in Europa und weltweit darstellt. Erwähnenswert ist auch die Figur des Schinkenschneiders, die auf allen Konferenzen sehr präsent war, da sie dazu beiträgt, die Bedeutung eines der Berufe zu vermitteln, die in den letzten Jahren am meisten Zuwachs verzeichnen konnten. Als einer der besten Trendsetter trägt die Figur des Schinkenschneiders dazu bei, das Universum des Jamón Ibérico auf der ganzen Welt zu verbreiten.Über ASICIASICI, der Branchenverband der Produzenten des Jamón Ibérico, ist eine gemeinnützige berufsübergreifende Organisation der Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsindustrie (Organización Interprofesional Agroalimentaria, OIA), in der mehr als 95 % der Erzeugerorganisationen (Viehzüchter) und mehr als 95 % der Verarbeiter (Industrie) von Jamón Ibérico paritätisch vertreten sind. Er wurde 1992 gegründet und 1999 vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA) als Branchenverband für den Ibérico-Sektor anerkannt.Pressekontakt:Pressebüro Ibérico, Louise Kalusa, c/o public link GmbH, iberico@publiclink.de, +49 (0) 30 443188 24Original-Content von: Ham Passion Tour, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136694/5470484