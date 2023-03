Die ESI Group (ISIN-Code: FR0004110310, Tickersymbol: ESI), der weltweit anerkannte Software-Anbieter für Simulation und Virtual Prototyping für die Industrie, kündigt anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums eine dynamische neue Markenidentität an. Der Wandel in der Unternehmenskultur und die geänderte Strategie, sich auf das Kerngeschäft und die globalen Aktivitäten zu konzentrieren, gaben den Ausschlag für diesen modernisierten Markenauftritt. Das neue Erscheinungsbild von ESI symbolisiert das Engagement des Unternehmens für Innovationen und seine Mission, für die Branche eine bessere Zukunft zu schaffen.

"Die 50-jährige Geschichte der ESI Group ist geprägt von Mut und Wandel. Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir seit unserer Gründung im Jahr 1973 gemeinsam erreicht haben. Unsere Geschäftstätigkeit hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, doch unsere Marke hat mit diesen Veränderungen nicht Schritt gehalten. Die heutige Präsentation unserer neuen Markenidentität bringt sowohl intern als auch extern das erneuerte Unternehmen ESI zum Ausdruck. Unser Bekenntnis zu Inklusion, Diversität und globaler Geschäftstätigkeit in Verbindung mit unserer neuen strategischen Vision wird unseren kontinuierlichen Wandel voranbringen. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir an einer Welt, die mehr Sicherheit, Sauberkeit und Produktivität bietet. Dieses Rebranding ist Ausdruck unserer unerschütterlichen Ambitionen, kompromisslos Innovationen zu schaffen,", so Cristel de Rouvray, CEO der ESI Group.

ESI: 50 Jahre Pionierarbeit für mehr Sicherheit, Sauberkeit und Produktivität in der Industrie

Seit mehr als 50 Jahren ist die ESI Group führend bei Innovationen und leistet mithilfe von Simulationen Pionierarbeit bei der Lösung von sehr komplexen und besonders kritischen Problemen. Mit ihrem unerschütterlichen Einsatz für die Schaffung einer besseren Welt hat ESI immer wieder mutige Schritte nach vorne unternommen. Die Innovationsgeschichte des Unternehmens reicht bis in das Jahr 1985 zurück, als ESI den ersten prädiktiven simulierten Crashtest für die Automobilindustrie durchführte. Heute ist die Unternehmensgruppe bei der Prüfung von Produktbaugruppen im industriellen Metaversum nach wie vor führend. Die ESI Group setzt sich für eine bessere Zukunft ein: Mithilfe der Leistungsfähigkeit der Technologie überwindet sie Grenzen und bringt den Fortschritt voran.

Neue Markengebung und Festjahr

Das Rebranding der ESI Group umfasst mehrere spannende Neuerungen, darunter eine neue Markenbotschaft. Die Markenbotschaft "Get it right" drückt aus, wofür ESI in den Herzen und Köpfen aller Stakeholder steht, während die neue Aussage über den Markenzweck "ESI. Innovation without compromise" das Engagement des Unternehmens für Innovationen unterstreicht.

Für die visuelle Identität hat ESI kräftige, ansprechende Markenfarben gewählt, die für die wissenschaftliche Konzeption des Unternehmens stehen. Die Primärfarbe Orange steht für Strahlkraft, Engagement und Mut sie ist besonders markant und unverwechselbar. Die Sekundärfarben wurden sorgfältig ausgewählt sie transportieren die Werte technische Präzision, Solidität und Freundlichkeit. Für jede Branche wird eine bestimmte Farbe verwendet, was einen besseren Zugang zur Kommunikation und eine bessere Verständlichkeit bewirken soll.

Neben der neuen Markenidentität feiert die ESI Group mit einer einjährigen Markenkampagne 50 Jahre Innovation, Kooperation und Transformation. Die Kampagne umfasst eine digitale Initiative, die zum Spielen und zum Testen des eigenen Wissens einlädt, sowie ein neues Unternehmensvideo. Im Laufe des Jahres wird ESI diesen Meilenstein auch bei verschiedenen Veranstaltungen angemessen feiern.

Die ESI Group arbeitete mit dem Branding-Unternehmen Just Global zusammen.

Über ESI Group

Die ESI Group wurde 1973 gegründet und verfolgt die Vision einer Welt, in der die Industrie ambitionierte Ergebnisse anstrebt und sich mit wichtigen Themen befasst Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer sowie anpassungsfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle. ESI bietet zuverlässige und kundenspezifische Lösungen, die auf prädiktiver physikalischer Modellierung und virtuellem Prototyping basieren und es Industrieunternehmen ermöglichen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und gleichzeitig deren Komplexität im Griff zu behalten. ESI ist hauptsächlich in den Bereichen Automotive und Landtransport, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine sowie Schwerindustrie tätig. Das Unternehmen ist in mehr als 18 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1000 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz von 130 Millionen Euro. ESI hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist im Compartment B der Euronext Paris notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.esi-group.com.

https://www.esi-group.com/company/who-we-are

