Die Ölpreise präsentieren sich den vierten Tag in Folge stabil. Am Donnerstagvormittag handelte Öl der Nordseesorte Brent im Bereich der 76-Dollar-Marke, nachdem der Preis am Mittwochabend kaum auf die US-Notenbank reagiert hatte. Dennoch ist der Abwärtstrend intakt und die Gefahr aus technischer Sicht noch nicht gebannt.Der Ölmarkt ist nach wie vor angeschlagen. In den vergangenen Wochen wurde dieser durch die Bank-Turbulenzen in den USA und Europa belastet. Die Rohölpreise waren Anfang dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...