DJ SENTIMENT/Pessimisten machen Kasse - noch mehr Bullen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Optimismus für den DAX nimmt laut der neuen Umfrage der Deutschen Börse zum DAX-Sentiment weiter zu. Besonders unter den institutionellen Anlegern geht der Pessimismus stark zurück: Das Bärenlager schrumpfte im Wochenvergleich um 13 Prozentpunkte auf 26 Prozent. Das Lager der Bullen wuchs um 7 Punkte auf 43 Prozent, das Lager der Neutralen um 6 Punkte auf 31 Prozent.

Bei den Privaten verharrte die Stimmung dagegen nahezu auf dem Niveau der vergangenen Woche. Der Anteil der Bullen nahm um einen Punkt zu auf 45 Prozent, der Bären-Anteil schrumpfte um 1 Punkt auf 35 Prozent, und der neutrale Anteil blieb mit 20 Prozent unverändert.

"Unter dem Strich ist das Bärenlager damit auf den niedrigsten Stand seit dem 9. März 2022 gefallen", so Joachim Goldberg, der die Umfrage durchführt und bewertet, mit Blick auf die Entwicklung bei den Institutionellen. Einerseits sei die Entwicklung eine Belastung für den DAX, bei 15.500 bis 15.550 könne es zu Gewinnmitnahmen kommen und auf der Unterseite sei der DAX schlecht unterstützt. Andererseits könne von Euphorie selbst in der relativen Betrachtung noch keine Rede sein, so der Analyst für Behavioral Finance.

US-Privatanleger weiterhin bärisch

Ganz anders zeigt sich das Stimmungsbild unter den US-Privatanlegern. In der neuen AAII-Umfrage nahm das Bärenlager um 0,5 Prozentpunkte zu auf nun 48,9 Prozent. Allerdings nahm auch das Bullenlager zu, und zwar um 1,7 Punkte auf aber immer noch niedrige 20,9 Prozent. Entsprechend schrumpfte der neutrale Anteil um 2,2 Punkte auf 30,2 Prozent.

DJG/hru/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 23, 2023 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.