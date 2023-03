MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eishockey-Fans können die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft inklusive des Deutschland Cups bis 2028 beim Online-Sender MagentaSport verfolgen. Der bis 2024 laufende Vertrag mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) sei vorzeitig verlängert worden, teilte die Deutsche Telekom am Donnerstag mit. Demnach überträgt der Sender künftig auch die Turniere des Frauen-Nationalteams, der U18- sowie weiterhin der U20-Auswahl.

Am 13. April beginnt die Testspielreihe des deutschen Männer-Nationalteams mit dem neuen Bundestrainer Harold Kreis als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Mai in Lettland und Finnland. Während der WM vom 12. bis 28. Mai in Riga und Tampere zeigt MagentaSport alle deutschen Spiele und die K.o.-Runden. Derzeit laufen dort auch die Playoff-Partien der Deutschen Eishockey Liga.

Die WM-Rechte liegen derzeit noch beim Spartensender Sport1. Auch 2022 hatte MagentaSport dank einer Sub-Lizenz 15 WM-Spiele übertragen. Von 2024 an wird die Eishockey-WM bei Sportdeutschland.TV ausgestrahlt.