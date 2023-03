Vaduz (ots) -



Am Mittwoch, 22. März 2023 hat Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter in Stellvertretung von Bildungsministerin Dominique Hasler die FITNA Techniktage besucht. Während eines Besuchs beim Unternehmen Inficon AG in Balzers konnte sich Graziella Marok-Wachter gemeinsam mit Jugendlichen ein Bild von den beruflichen Einstiegsmöglichkeiten bei der Inficon AG machen.



Das Ziel der FITNA Techniktage ist, dass Jugendlichen aus den Regionen Liechtenstein, Sarganserland und Werdenberg bei der Berufsfindung unterstützt werden. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf den Bereichen Technik und Naturwissenschaften. Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Sekundarstufe konnten während drei Tagen im Februar und März 2023 bei unterschiedlichen Unternehmen in der Region Workshops in den Bereichen Mechanik, Elektronik, IT oder Chemie absolvieren. Acht Unternehmen aus Liechtenstein haben entsprechende Workshops angeboten.



Pressekontakt:



Ministerium für Infrastruktur und Justiz

Generalsekretariat

T +423 236 64 42

infrastruktur@regierung.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100904879

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!