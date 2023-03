Ein Stück vom Kölner Dom in der Wallet: NFT-Fans und solche, die es werden wollen, können mit digitalen Sammelstücken Bauarbeiten an der Kirche finanzieren. Das soll Dom-Liebhaber:innen und Techies zusammenbringen. Mehrere Millionen Euro pro Jahr verschlingt die Restaurierung des Kölner Doms. Ein Teil davon wird durch Spenden finanziert. Jetzt soll ein NFT-Projekt frisches Geld in die Spendenkasse des Zentral-Dombau-Vereins bringen und Dom-Liebhaber:innen für die Blockchain ...

Den vollständigen Artikel lesen ...