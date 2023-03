Hyundai Motor Company meldete heute den erfolgreichen Abschluss einer Technologiebewertung in Kooperation mit Advent Technologies Holdings, Inc. ("Advent"), einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen im Bereich der Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie. Im Rahmen der Technologiebewertung erfolgte die Prüfung der proprietären MEA (Membrane Electrode Assembly)-Technologie von Advent im Hinblick auf den Bedarf von Hyundai an Hochtemperatur-Brennstoffzellen. Nach der erfolgreichen Durchführung der Technologiebewertung schlossen die beiden Unternehmen eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung (Joint Development Agreement, JDA).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005789/de/

From left to right: Seung Hyun Hong, Ph.D. (Vice President, Materials Research Engineering Center, Hyundai), Jim Coffey (Chief Operating Officer General Counsel, Advent Technologies) (Photo: Business Wire)

An der feierlichen Unterzeichnung, die am 22. März 2023 im Hauptsitz von Advent in Charlestown im US-Bundestaat Massachusetts stattfand, nahmen hochrangige Führungskräfte beider Unternehmen teil. Im Zuge der Vereinbarung werden Hyundai und Advent gemeinsam an der Weiterentwicklung der HMC-Advent Ion Pair-MEA-Technologie arbeiten, kommerzielle Kriterien für die Lieferung von MEAs festlegen und die moderne Brennstoffzellentechnologie von Advent im Hinblick auf den Einsatz in Schwerlastfahrzeugen und/oder stationären Anlagen von Hyundai prüfen. Außerdem werden die Parteien fortschrittliche Kühltechnologien für HAT-PEM (High-Temperature Proton Exchange Membrane)-Brennstoffzellenstacks für Anwendungen im Bereich Mobilität einführen. Advent wird bei der Prüfung dieser Kühltechnologie für Brennstoffzellenstacks durch Hyundai eng mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und die optimale Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen sicherstellen.

Diese Partnerschaft gründet sich auf die von beiden Unternehmen eingegangene Verpflichtung, nachhaltige Energielösungen für Anwendungen mit hoher CO2-Emission zu entwickeln. Hyundai hat es sich zum Ziel gesetzt, den Aufbau einer wasserstoffbasierten Gesellschaft auf der Grundlage seiner Vision "Progress for Humanity" zu beschleunigen, und diese gemeinsame Entwicklungsvereinbarung steht im Einklang mit dieser Vision. Die Synergien, die durch die Zusammenführung der fortschrittlichen Technologie der beiden Unternehmen im Rahmen dieser gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung entstehen, dürften den weltweiten MEA-Markt revolutionieren, indem sie im Vergleich zu den derzeitigen HT-PEM-MEAs eine erheblich längere Lebensdauer und eine höhere Leistungsdichte ermöglichen.

"Das weltweit tätige Team von Advent freut sich, mit der heutigen Unterzeichnung der gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung an unserem Hood Park-Standort in Charlestown, Massachusetts, in die nächste Phase einer vielversprechenden Zusammenarbeit mit Hyundai einzutreten. Mit dieser Zusammenarbeit wollen wir den Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigen und dazu beitragen, eine sauberere und effizientere Zukunft zu gestalten, indem wir Hyundai bei der Umsetzung seiner Mobilitätsstrategie für die Zukunft unterstützen", so Dr. Vasilis Gregoriou, Chairman und CEO von Advent Technologies. "Unser gemeinsames Anliegen ist es, den Schwerlastverkehr zu dekarbonisieren. So wollen wir Hyundai beim Erreichen seines Ziels unterstützen, innovative, leistungsstarke Brennstoffzellenlösungen zu entwickeln, die wesentlich zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen."

"Hyundai freut sich sehr, den nächsten Schritt in der Zusammenarbeit mit Advent zu tun, einem führenden Unternehmen im Bereich der Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen. Die Entwicklung der Ion Pair HMC-Advent-MEA, die das Herzstück der Brennstoffzelle bildet, erfolgt durch das Zusammenführen des Know-hows beider Parteien im Bereich HT-PEM und Werkstofftechnik", so Seung Hyun Hong, Vice President und Head des Material Research Engineering Center bei Hyundai Motor Company. "Sie wird die technische Kompetenz von Hyundai im Bereich der Hochtemperaturwerkstoffe demonstrieren und eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung unseres Ziels spielen, die Dekarbonisierung voranzutreiben und Hochtemperaturbrennstoffzellen der Spitzenklasse zu entwickeln. Damit ist ein wichtiger Schritt eröffnet, der eine breitere Einführung der Brennstoffzellentechnologie bei Hochtemperaturanwendungen ermöglicht."

"Der erfolgreiche Abschluss der Technologiebewertung in Kooperation mit Hyundai ist ein Beweis für die technische Spitzenleistung und das branchenführende Know-how von Advent im Bereich der HT-PEM-Brennstoffzellentechnologie. Das unablässige Engagement unseres Teams hat entscheidend zur Erfüllung der komplexen Anforderungen der Brennstoffzellenprojekte von Hyundai beigetragen", fügte Dr. Emory De Castro, Chief Technology Officer von Advent Technologies, hinzu. "Die heutige feierliche Unterzeichnung war für uns eine hervorragende Gelegenheit, nicht nur diesen wichtigen Meilenstein zu begehen, sondern auch unsere neu eröffnete Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätte vorzustellen. An diesem Standort werden wir eine Reihe innovativer Produkte herstellen, darunter auch die Ion Pair-MEAs. Als Partner verfolgen wir das gemeinsame Ziel, das Transportwesen zu dekarbonisieren und innovative, leistungsstarke Brennstoffzellenlösungen auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns darauf, auf der Grundlage unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Hyundai unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Erreichung dieses Ziels fortzusetzen."

Über Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das komplette Brennstoffzellensysteme entwickelt, fertigt und montiert sowie Kunden mit wichtigen Komponenten für Brennstoffzellen im Bereich der erneuerbaren Energien beliefert. Advent hat seinen Hauptsitz in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts und unterhält Niederlassungen in Kalifornien, Griechenland, Dänemark, Deutschland und auf den Philippinen. Mit mehr als 150 erteilten, angemeldeten bzw. lizenzierten Patenten für Brennstoffzellentechnologie besitzt Advent das geistige Eigentum an Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen (HT-PEM) der nächsten Generation, die es ermöglichen, verschiedene Brennstoffe bei hohen Temperaturen unter extremen Bedingungen zu verwenden. Dies bietet flexible Kraftstoffoptionen für die Bereiche Automotive, Luftfahrt, Verteidigung, Öl und Gas, Schifffahrt und Energieerzeugung. Weitere Informationen finden Sie unter www.advent.energy.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Begriffe wie "antizipieren", "erwarten", "planen", "könnten", "können", "werden", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "Ziel", "projizieren" und andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq aufrechtzuerhalten, die künftige Wertentwicklung des Unternehmen, die potenzielle Liquidität und der Handel mit öffentlichen Wertpapieren, die Auswirkungen des Ausgangs bekannter und unbekannter Rechtsstreitigkeiten, die Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu prognostizieren und aufrechtzuerhalten und die Ausgaben angemessen zu planen, die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ausgaben, der zukünftige Umsatzmix und die Auswirkungen auf die Bruttomargen, Gewinnung und Bindung von qualifizierten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Schlüsselpersonal, die Fähigkeit, in einer wettbewerbsintensiven Branche effektiv zu konkurrieren, die Fähigkeit, den Ruf und die Marke von Advent zu schützen und zu verbessern, die Erwartungen in Bezug auf die Beziehungen und Handlungen mit Technologiepartnern und anderen Dritten, die Auswirkungen zukünftiger regulatorischer, gerichtlicher und gesetzlicher Änderungen in der Branche, die Fähigkeit, ergänzende Technologien oder Dienstleistungen zu finden und zu erwerben und diese in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren, die zukünftigen Vereinbarungen mit oder Investitionen in andere Unternehmen oder Verbände sowie der intensive Wettbewerb und Wettbewerbsdruck von anderen Unternehmen weltweit in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig sein wird, sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht von Advent auf Formblatt 10-K, das bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC am 31. März 2022 eingereicht wurde, sowie in den anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen genannt werden. Investoren werden davor gewarnt, sich in hohem Maße auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir empfehlen Ihnen, die von Advent bei der SEC eingereichten Unterlagen, die unter www.sec.gov abrufbar sind, zu lesen, um sich über diese und andere Risiken und Ungewissheiten zu informieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen aus der vorliegenden Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Das Geschäft von Advent unterliegt erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der oben genannten. Investoren, potenzielle Investoren und sonstige Interessenten sollten diese Risiken und Unwägbarkeiten sorgfältig in ihre Überlegungen einbeziehen.

Über die Hyundai Motor Company

Die 1967 gegründete Hyundai Motor Company ist in über 200 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 120.000 Mitarbeiter, die sich den realen Herausforderungen der Mobilität rund um den Globus stellen. Basierend auf der Markenvision "Progress for Humanity" beschleunigt Hyundai Motor seinen Wandel zu einem Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen. Das Unternehmen investiert in fortschrittliche Technologien wie Robotik und Advanced Air Mobility (AAM), um revolutionäre Mobilitätslösungen zu schaffen, und setzt gleichzeitig auf offene Innovation, um zukünftige Mobilitätsdienste einzuführen. Im Streben nach einer nachhaltigen Zukunft für die Welt wird Hyundai seine Bemühungen fortsetzen, emissionsfreie Fahrzeuge einzuführen, die mit branchenführender Wasserstoff-Brennstoffzellen- und EV-Technologie ausgestattet sind.

Weitere Informationen über Hyundai Motor und seine Produkte finden Sie unter

http://worldwide.hyundai.com oder http://globalpr.hyundai.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005789/de/

Contacts:

Elisabeth Maragoula Michael Trontzos

Advent Technologies Holdings, Inc.

press@advent.energy



Dain Kang

Global PR Corporate Strategy Planning Team Hyundai Motor Company

di@hyundai.com

+82 2 3464 2094