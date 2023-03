Die US-Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, eigentlich hatte die Mehrheit der Marktbeobachter dies erwartet. Dennoch ging es an den US-Börsen danach erst mal abwärts. Und beim DAX? Der DAX zeigte sich am Donnerstag zunächst erst mal schwächer. Wie muss man die jüngsten geldpolitischen Aussagen verstehen und wie könnte es weitergehen für DAX, Gold und Bitcoin? Gold hatte von den Unsicherheiten zuletzt ja wieder profitieren können. Marktkenner Jochen Stanzl von CMC Markets erklärt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe, von welcher Entwicklung er in der nächsten Zeit ausgeht. Mehr dazu im Video.