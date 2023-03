DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) erzielt erneut eine Ausschüttungsrendite von über 4%

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta/23.03.2023/12:00) - Die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF), Anteilsklasse M (WKN A1W5T2) erhalten heute ihre Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022. Die Auszahlung beträgt 2,01 Euro je Fondsanteil. In einem herausfordernden Umfeld konnte damit die Ertragsprognose für das Kalenderjahr 2022 erreicht werden. Bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn 2022 wurde eine Ausschüttungs-Rendite von 4,49% erwirtschaftet.

Pressemitteilung zur Ausschüttungsrendite von über 4% WEITERLESEN ( https:// www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/presse/details/ deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-wkn-a1w5t2-erzielt-erneut-eine-ausschuettungsrendite-von-ueber-4/ )

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

