Vaduz (ots) -Im Zentrum der dreitägigen Singapur-Reise von Regierungsrätin Dominique Hasler standen bilaterale Treffen mit dem Aussenminister, dem Handelsminister und dem Bildungsminister Singapurs sowie die Wiedereröffnung des liechtensteinischen Honorarkonsulats. Regierungsrätin Hasler tauschte sich zudem mit in Singapur vertretenen liechtensteinischen Firmen aus und traf eine Reihe von hochrangigen Personen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Singapur ist der bedeutendste Partner Liechtensteins in Südostasien.Singapur als strategisch wichtiger PartnerSingapur ist mit seinem international vernetzten Finanzplatz und seiner auf Innovation ausgerichteten Wirtschaft ein interessanter Partner für Liechtenstein. Mehrere liechtensteinische Firmen haben eine Niederlassung in Singapur und beschäftigen dort insgesamt gut 800 Mitarbeitende. Für Liechtenstein ist Singapur der wichtigste Handelspartner in Südostasien. Seit 2003 besteht ein EFTA-Freihandelsabkommen mit Liechtenstein, momentan finden zudem Verhandlungen zu einer Ergänzung um den Bereich des digitalen Handels statt.Direkte diplomatische Beziehungen zwischen Liechtenstein und Singapur bestehen seit 2010. Seither fanden regelmässig hochrangige Besuche und Treffen statt. Dies zuletzt am Rande der UNO-Generalversammlung im Herbst 2022 in New York, wo sich Regierungsrätin Dominique Hasler mit dem singapurischen Aussenminister getroffen hatte. An der UNO in New York besteht eine besonders enge Zusammenarbeit mit Singapur.Honorarkonsulat zur Stärkung der VernetzungZur Ausweitung seines Netzwerks unterhält Liechtenstein in ausgewählten Partnerstaaten Honorarkonsulate. Seit Mitte 2020 ist Gerald Ong der neue Honorarkonsul für Liechtenstein in Singapur. Gerard Ong ist singapurischer Staatsbürger und besitzt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, wo er in führenden Funktionen tätig ist. Durch sein umfangreiches Netzwerk in Singapurs Wirtschaft und Gesellschaft ist Gerald Ong besonders geeignet, sich für Liechtenstein einzusetzen. An einem Eröffnungsempfang, der aufgrund der pandemiebedingten Reisebeschränkungen erst mit Verspätung stattfinden konnte, bekräftigte Regierungsrätin Hasler den Willen Liechtensteins, die Beziehungen weiter zu vertiefen.Treffen auf MinisterebeneDie hochrangigen Treffen, welche Regierungsrätin Dominique Hasler mit ihren Amtskollegen aus Singapur hatte, sind Ausdruck der guten bilateralen Beziehungen. Beim Arbeitstreffen mit Aussenminister Vivian Balakrishnan standen die aktuellen geopolitischen Herausforderungen im Zentrum des Gespräches. Thematisiert wurden insbesondere die Auswirkungen des Ukrainekriegs und die Rolle Chinas und der USA in der Region. Beide Minister betonten zudem die Bedeutung offener Volkswirtschaften. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde im Austausch mit dem Minister für Handelsfragen, S. Iswaran, vertieft. Beide Seiten sprachen sich dabei für einen raschen Abschluss der aktuellen Verhandlungen zum digitalen Handel aus. Im Gespräch mit Bildungsminister Chan Chun Sing wurden schliesslich die Chancen der Digitalisierung für den Bildungsbereich diskutiert. Unterstrichen wurde zudem die Wichtigkeit eines hohen Bildungsniveaus für die Wirtschaftsstandorte Singapur und Liechtensteins.Liechtensteinische Firmen aktiv in SingapurAnlässlich ihrer Reise besuchte Regierungsrätin Dominique Hasler auch liechtensteinische Firmen, die in Singapur vertreten sind. In den Räumlichkeiten der Hilti, LGT, VP Bank und First Advisory verschaffte sie sich einen Eindruck darüber, mit welchen Chancen und Herausforderungen liechtensteinische Firmen in Singapur aktuell konfrontiert sind. In Singapur leben auch einige liechtensteinische Staatsangehörige, welche zum Abschluss der Reise der Regierungsrätin zu einem informellen Austausch eingeladen wurden.Breites BesuchsprogrammDas Programm wurde abgerundet durch Besuche bei einem renommierten Think Tank, bei einer Schule für Kinder mit speziellen Bedürfnissen, der grössten Sportanlage Singapurs sowie mit Treffen mit Personen aus dem Wirtschaftsbereich.Pressekontakt:Kontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100904882