DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CRED.SUISSE GRP 17-UND. CH0360172719 BAW/UFN

CRED.SUISSE GRP 18-UND. CH0428194226 BAW/UFN

CR.SUISSE GR 19/UND. FLR CH0494734384 BAW/UFN

CRED.SUISSE GRP 14-UND. US225436AA21 BAW/UFN

CRED.SUISSE GRP 18-UND. USH3698DBW32 BAW/UFN

CRED.SUISSE GRP 18-UND. USH3698DBZ62 BAW/UFN

CR.SUISSE GR 19/UND FLR USH3698DCP71 BAW/UFN

CR.SUISSE GR 20/UND FLR USH3698DCV40 BAW/UFN

CR.SUISSE GR 20/UND FLR USH3698DDA93 BAW/UFN

CR.SUISSE GR 20/UND. REGS USH3698DDD33 BAW/UFN

CR.SUISSE GR 22/UND. FLR USH3698DDQ46 BAW/UFN

CRED.SUISSE GRP 13-UND. CSXA XS0989394589 BAW/UFN

CRED.SUISSE GRP 14-UND. XS1076957700 BAW/UFN

