Scottsdale, Arizona, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -PXG 0311 GEN6 Drivers, Fairway Woods, Hybrids, & Eisen wurden entwickelt, um das Spiel eines jeden Golfers vom Tee bis zum Green zu verbessernPXG wird immer stärker mit der Einführung der neuen PXG® 0311® GEN6 Golfschläger Die PXG 0311 GEN6 Drivers, Fairways, Hybrids und Eisen sind extrem schnell, fehlerverzeihend und absolut atemberaubend. Sie sind vollgepackt mit fortschrittlichen Technologien, bestehen aus hochwertigen Materialien und verfügen über das wirkungsvollste Präzisions-Gewichtungssystem der Golfindustrie.Bei der neuesten Version von PXG hat sich das Unternehmen auf die Leistung bei Fehlschlägen konzentriert. Vom Kopfdesign über das Schlagflächenmaterial, die Form und die Dicke bis hin zur einstellbaren Gewichtung und dem Roboter-Polieren präsentieren die PXG GEN6 Golfschläger ein ausgefeiltes Design, das nach den Vorgaben gebaut wird."Wir haben bei der Entwicklung unserer neuen PXG GEN6 Golfschläger jedes Detail bedacht und die Designs, Materialien und Technologien bis zum Äußersten getrieben", so PXG-Gründer und CEOBob Parsons. "Unsere Eisen, von denen viele meinten, sie könnten nicht besser werden, sind schneller, länger und präziser. Tatsächlich könnten sie die besten Eisen sein, die jemals von jemandem hergestellt wurden. Und ich glaube auch, dass wir den besten Driver auf dem Markt entwickelt haben."Ausgestattet mit einer Hochgeschwindigkeits-Schlagflächen-Technologie, einer massensparenden, hochfesten Kohlefaserkrone und der Precision Weighting-Technologie sind die GEN6 Drivers, Fairways und Hybrids sowohl explosiv als auch fehlerverzeihend und helfen dem Golfer, lange Schläge zu machen und genau in die Mitte zu treffen. Alle PXG GEN6-Woods sind in zwei Kopfformen - 0311 und 0311 XF - erhältlich, die für unterschiedliche Spielerpräferenzen optimiert sind.Mit der Einführung der PXG 0311 GEN6 Eisen setzt PXG auch weiterhin neue Maßstäbe. Die fünffach geschmiedeten Eisen zeichnen sich durch eine gefräste Schlagfläche mit variabler Dicke aus, die 15 % dünner ist als die des Vorgängers, durch die Power Channel-Technologie, einen proprietären Hochgeschwindigkeitsharzkern (XCOR2) und die Precision Weighting-Technologie. Erhältlich in zwei Modellen - Players (P) und Xtreme Performance (XP) - sind die GEN6-Eisen GEN6-Eisen die längsten und fehlerverzeihendsten Schläger, die PXG je herausgebracht hat.Um mehr über die PXG und GEN6-Technologie zu erfahren, besuchen Sie www.PXG.com.INFORMATIONEN ZU PARSONS XTREME GOLFGegründet von dem Unternehmer und selbsternannten Golfenthusiasten Bob Parsons, verkörpert PXG seine Überzeugung, dass jedes neue Produkt - vom Golfschläger bis zur Sportbekleidung - deutlich besser sein sollte.g - deutlich besser sein sollte. Jede Innovation sollte Ihre Leistung spürbar verbessern. Und jeder Moment der Auswirkung sollte Ihr Vergnügen steigern. Heute bietet PXG ein komplettes Sortiment an Golfschlägern, darunter Driver, Fairwayhölzer, Hybride, Eisen, Wedges und Putter, sowie Golfbekleidung und Zubehör.