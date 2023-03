Düsseldorf (ots) -



Der Vorsitzende der NRW-SPD, Thomas Kutschaty, ist zurückgetreten. Der Politiker aus Essen verkündete diese Entscheidung in einer Telefonkonferenz mit dem Landesvorstand am Donnerstag um 11.30 Uhr, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) erfuhr. Kutschaty war am Vortag mit seinem Plan, die Bonnerin Magdalena Möhlenkamp als Generalsekretärin vorzuschlagen, im Präsidium gescheitert. Nun muss die NRW-SPD beim Landesparteitag am 6. Mai den Chefposten neu besetzen.



