Die SPD-Bundestagabgeordnete Michelle Müntefering hat sich für eine Doppelspitze in der Führung der NRW-SPD ausgesprochen. "Ein Jahr nach der Landtagswahl sind wir keinen Schritt weiter", sagte die Politikerin aus Herne dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Wir brauchen jetzt politische Arbeit in die Zukunft hinein. Dafür braucht es ein Führungs-Team", so Müntefering. Die ehemalige Staatssekretärin im Auswärtigen Amt erklärte, es gehe "jetzt um die Entschiedenheit, die NRW-SPD wieder zur führenden politischen Kraft zu machen. Das inhaltliche Potential ist da, auch Personen", erklärte die Bundestagsabgeordnete. "Dazu sollten wir auch eine Doppelspitze ermöglichen. Denn die ist nicht für Flügel gemacht, sondern für Modernisierung. Die NRW-SPD muss als Team spielen, moderner und weiblicher werden", forderte die 42-Jährige. Müntefering war in den vergangenen Wochen wiederholt als Wunschkandidatin für eine Führungsposition genannt worden. Die Bundestagsabgeordnete erklärte, bei ihrer Forderung gehe es ihr "ausdrücklich nicht um persönliche Ambitionen, sondern um die Verantwortung, die wir alle miteinander tragen". Beim Landesparteitag am 6. Mai wählt die SPD ihren Vorstand. Thomas Kutschaty, der auch die SPD-Fraktion im Landtag führt, kandidiert erneut als Parteivorsitzender.



