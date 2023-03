Berlin - Die Gewerkschaften EVG und Verdi wollen am Montag gemeinsam den Verkehrssektor in Deutschland bestreiken. Das kündigten die beiden Gewerkschaften am Donnerstagmittag in Berlin an und bestätigten damit entsprechende Medienberichte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!