23. März 2023 - CALGARY, Alberta / IRW-Press / - Pan American Energy Corp. (das "Unternehmen" oder "Pan American") (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Dienste der Firma Clarus Securities Inc. ("Clarus") als Finanzberater des Unternehmens in Anspruch nehmen wird.

Das Unternehmen hat mit Clarus eine Dienstleistungsvereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen, in der sich Clarus bereit erklärt hat, das Unternehmen unter anderem mit folgenden Kapitalmarktleistungen zu unterstützen: Zusammenführung des Unternehmens mit Kapitalmarktteilnehmern und/oder institutionellen Investoren, zu denen etwa Investmentfonds, private Kapitalgeber oder andere potenzielle strategische Investoren zählen; Zusammenführung des Unternehmens mit Branchenteilnehmern sowie strategischen Investoren als potenzielle Joint-Venture-Partner im Bedarfsfall; Beratung und Begleitung des Unternehmens bei potenziellen Fusions- und Übernahmeprojekten, strategischen Investitionen und/oder Investorenkontakten; sowie Bereitstellung von allgemeinen Beratungen und Kapitalmarktinformationen für das Unternehmen bei Bedarf.

Chief Executive Officer Jason Latkowcer erklärt: "Die Firma Clarus genießt in der Finanzbranche wegen ihrer herausragenden Leistungen einen sehr guten Ruf. Die soliden Support-Dienstleistungen dieser Firma auf dem Kapitalmarkt werden dem Unternehmen einen beachtlichen Mehrwert bringen. Ich möchte dem gesamten Clarus-Team persönlich für die Unterstützung von Pan American danken."

Das Unternehmen hat sich mit Clarus auf einen Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten mit gegenseitiger Verlängerungsmöglichkeit geeinigt.

Über Clarus Securities Inc.

Clarus Securities Inc. ist als institutionelle Investmentbank Mitglied des IIROC und sieht es als ihre Aufgabe, ihrem institutionellen Kundenstamm zukunftsweisende und unabhängige Analysen zu Anlagemöglichkeiten in höchster Qualität bereitzustellen.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Horizon Lithiumprojekt abgeschlossen, das im Clayton Valley - Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Director

Kontakt

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

