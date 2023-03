London, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -Mehr als 1,5 Milliarden Menschen sprechen Englisch als Zweitsprache. Natürlich sind sie in einer globalisierten Welt, in der Menschen durch die englische Sprache viele Chancen haben, im Vergleich zu Muttersprachlern benachteiligt.Die Vision von WordUp (https://www.wordupapp.co/) besteht darin, die Ausgangsbedingungen auszugleichen. Es ist eine KI-basierte App zum Englischlernen, mit einer einfachen, aber neuartigen Kernidee, die von Millionen verwendet wird:Englisch hat 200.000 Wörter. Sie werden 95 % davon nie hören. 5 % reichen für ein perfektes Vokabular aus. Welche 5 % das sind, hängt jedoch von Ihren Lebensbedingungen, Ihrem Beruf, Ihren Hobbys usw. ab. WordUp hilft Ihnen, genau die Wörter zu entdecken, die für Sie relevant sind und sortiert nach Wichtigkeit (Nutzungshäufigkeit), was Ihnen den bestmöglichen Wert pro Lernminute bietet.Fantasy-ChatDie neueste Version vom 17. März 2023 ermöglicht es Nutzern, über jedes Thema mit einer KI-Version ihrer Idole, Prominenten und Politikern zu sprechen ... mit über 10.000 berühmten Menschen, die auf der Plattform verfügbar sind! Es ist eine unglaublich unterhaltsame Möglichkeit, Englisch zu üben und das Vokabular zu erweitern.Dieser innovative KI-Anwendungsfall ist ein Beispiel dafür, wie Generative AI Bildung ganz neu definiert.Die Herausforderung "Aktives Vokabular"WordUp war bereits für sein "Knowledge Map"-Konzept bekannt, das es Benutzern ermöglichte, ihr vorhandenes Vokabular gegenüber einem "Digital Twin" zu enthüllen, was hyperpersonalisiertes Lernen ermöglicht. Dieser Ansatz kombiniert mit visuellen Lerninhalten hatte WordUp bereits zur führenden Vokabel-App gemacht, die von Millionen weltweit genutzt wird.Aber es gab eine Herausforderung. Wie bei jeder anderen App auch wurden Wörter als passives Vokabular und nicht als aktives Vokabular gelernt, was bedeutet, dass die Benutzer die Wörter verstehen konnten, aber sie nicht unbedingt in Echtzeit-Gesprächen abrufen und verwenden konnten. Der Übergang vom passiven zum aktiven Vokabular ist nur durch Übung und aktive Nutzung möglich. Die neue Funktion Fantasy Chat löst dieses Problem.Über die GründerWordUp wurde von den Mehrfachgründern Paymon Khamooshi und Somayeh Aghnia entwickelt. Nachdem sie 2004 als Studenten aus dem Iran in das Vereinigte Königreich auswanderten, standen sie selbst vor der Herausforderung, das englische Vokabular zu erlernen.Im Jahr 2007 gründeten sie Geeks Ltd (Software Business, London) und haben seither Arbeitsplätze für mehr als 500 Personen geschaffen und mehrere Branchenauszeichnungen gewonnen, darunter den Queen's Award for Innovation.WordUp entwickelte sich zunächst als experimentelles Projekt bei Geeks und wuchs zu einem unabhängigen Unternehmen mit philanthropischen und wirkungsorientierten Ambitionen.https://wordupapp.coKontakt: press@wordupapp.coFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2037619/WordUp.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wordup-eine-ki-basierte-app-zum-englischlernen-fuhrt-fantasy-chat-ein-301779783.htmlPressekontakt:Paymon Khamooshi,paymon@wordupapp.co,+447772798509Original-Content von: WordUp App Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169339/5470659