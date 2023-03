DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.24 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.988,75 +0,5% +2,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.820,00 +0,9% +15,1% Euro-Stoxx-50 4.188,97 -0,2% +10,4% Stoxx-50 3.819,75 -0,4% +4,6% DAX 15.163,85 -0,3% +8,9% FTSE 7.505,48 -0,8% +1,5% CAC 7.111,52 -0,3% +9,9% Nikkei-225 27.419,61 -0,2% +5,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,44% +0,09 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,25 -0,08 -0,33 US-Rendite 10 J. 3,47 +0,03 -0,41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,53 70,90 -0,5% -0,37 -12,3% Brent/ICE 76,35 76,69 -0,4% -0,34 -10,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,26 39,97 +5,7% +2,29 -47,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.979,88 1.966,04 +0,7% +13,84 +8,6% Silber (Spot) 22,96 22,90 +0,2% +0,05 -4,2% Platin (Spot) 982,50 984,95 -0,2% -2,45 -8,0% Kupfer-Future 4,05 4,04 +0,2% +0,01 +6,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Ausverkauf im Anschluss an die Zinserhöhung der Fed am Vortag scheinen sich die US-Börsen am Donnerstag wieder leicht zu erholen. Der Aktienterminmarkt deutet bei den Technologiewerten sogar eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt an. Anleger versuchen weiterhin, sich einen Reim auf die Aussagen zu machen. Entsprach die Zinsanhebung um 25 Basispunkte noch klar der Erwartung, überraschte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell mit dem Ausschließen einer Zinssenkung im laufenden Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert wurde. Positiv nehmen Anleger aber zur Kenntnis, dass die Fed aller Voraussicht nach nur noch eine weitere Zinserhöhung 2023 geplant. Einige Marktteilnehmer stellen sogar die in Frage.

Coinbase gerieten derweil mit einer drohenden Klage der US-Börsenaufsicht SEC unter Druck. Die Aktie sackt vorbörslich um 11,3 Prozent ab.

Steelcase verbessern sich um 8,5 Prozent. Der Möbelhersteller hat im vierten Quartal auf dem amerikanischen Kontinent mehr Möbel verkauft. Nach eigenen Angaben profitierte das Unternehmen davon, dass mehr und mehr Unternehmen ihre Mitarbeiter zurück in die Büros beordern.

Überzeugende Geschäftszahlen verhelfen Agile Therapeutics zu einem Kurssprung von 5,8 Prozent.

SQZ Biotechnologies machen einen Satz von 27,5 Prozent. Nach ersten ermutigenden Ergebnissen wird die Phase-1-Studie eines Mittels zur Behandlung von HPV-16-bedingten Tumoren fortgesetzt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:10 DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 198.000 zuvor: 192.000 13:30 Leistungsbilanz 4Q 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +7,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank wirkt nun doch belastend. Die Fed hat am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöht. Im Blick steht indes der Ausblick - die US-Notenbank hat schon 2023 sinkenden Zinsen eine Absage erteilt. Am Zinsterminmarkt waren zuletzt bereits für das laufende Jahr schon wieder sinkende Zinsen gespielt worden. Die Schweizerische Nationalbank hat derweil ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus. Auch die Bank of England hob den Leitzins an - wie erwartet um 25 Basispunkte. Bankentitel führen mit einem Minus von 2 Prozent die Verliererliste an. Der geldpolitische Ausblick der Fed ist für die Branche ein zweischneidiges Schwert. Einerseits profitieren die Institute von höheren Zinsen, andererseits steigt damit das Risiko von Abschreibungsbedarf. Vitesco stürzen um 6,5 Prozent ab. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr keinen Bilanzgewinn erzielt und zahlt deshalb keine Dividende. Enttäuscht reagieren Analysten auf das Cashflow-Ziel. Heidelberg Materials will eine um 20 Cent erhöhte Dividende zahlen. Die Aktie gibt denoch um 0,7 Prozent nach. Besser kommt die Dividendenerhöhung bei Scout24 an. Der Kurs zieht um 2,9 Prozent an. Nemetschek springen um 13,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet dieses Jahr mit einer nachlassenden Profitabilität, gleichwohl soll die Marge aber weiter auf hohem Niveau liegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:55 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0889 +0,3% 1,0906 1,0794 +1,7% EUR/JPY 142,82 +0,1% 142,83 143,15 +1,8% EUR/CHF 0,9972 +0,1% 0,9992 0,9964 +0,8% EUR/GBP 0,8832 -0,2% 0,8860 0,8822 -0,2% USD/JPY 131,16 -0,2% 130,96 132,64 +0,0% GBP/USD 1,2329 +0,5% 1,2310 1,2236 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,8249 -0,5% 6,8243 6,8786 -1,5% Bitcoin BTC/USD 27.711,06 +1,6% 27.711,35 28.678,29 +66,9%

Der Dollar zeigt sich am Tag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank weiter nachgebend, auch wenn er sich von den Tagestiefs etwas erholt. US-Notenbankpräsident Jerome Powell habe die im die Zinsentscheidung begleitenden Statement vorsichtigere Formulierung des zukünftigen Vorgehens betont, erläutert Commerzbank-Währungsexperte Ulrich Leuchtmann.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen hat sich keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Die Kurse folgten zunächst den US-Aktienmärkten im Anschluss an die Fed-Entscheidung nach unten. Allerdings drehten die Futures auf die US-Aktienindizes im asiatischen Handel ins Plus, was die Verluste an den Börsen der Region minderte. Einige Handelsplätze machten ihre Abgaben mehr als wett. Bankenwerte wurden in den USA zusätzlich belastet von Finanzministerin Janet Yellen. Sie sagte vor dem Hintergrund der Probleme im Bankensektor, dass die Einlagensicherung von derzeit 250.000 US-Dollar nicht erhöht werde. Auch in Asien wurden Aktien von Banken verkauft. In Tokio bremste der festere Yen. Der Dollar hatte nach den Fed-Aussagen auf breiter Front abgewertet. In Schanghai drehte der Composite ins Plus, der HSI zeigte sich im späten Handel sogar sehr fest. Gestützt wurde er vom Schwergewicht Tencent (+7%). Das Unternehmen hatte gute Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Immobiliensektor zeigte sich uneinheitlich und profitierte nicht von der Nachricht, dass sich der finanziell angeschlagene Branchenriese China Evergrande mit seinen ausländischen Gläubigern geeinigt hat. Evergrande sind seit etwa einem Jahr vom Handel ausgesetzt. In Seoul wurden Finanzwerte zwar auch verkauft, dafür griffen Anleger bei Aktien von Fluggesellschaften und rohstoffnahen Unternehmen zu und hievten den Index ins Plus. Der australische Aktienmarkt schloss leichter. Die Aktien der vier größten börsennotierten Banken verbilligten sich um 0,1 bis 1,5 Prozent.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Händler sprechen von einer fragilen Stabilisierung. "Die inversen Zinskurven dämpfen die Konjunktur, was tendenziell für hohe Aufschläge spricht", so ein Marktteilnehmer. Die Fed ist dem Ende des Zinszyklus eigenen Aussagen nach vermutlich nahe, und die SNB hat den Leitzins ebenfalls wie erwartet um einen halben Punkt erhöht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ALLIANZ

investiert in einen der zukünftig größten deutschen Windparks. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, hat ein Konsortium um Allianz Capital Partners eine Vereinbarung zum Kauf von 49,9 Prozent an dem Offshore-Windpark "He Dreiht" von EnBW unterzeichnet. Die Allianz selbst beteiligt sich mit 16,6 Prozent.

COMMERZBANK

Die Ratingagentur S&P schätzt die Bonität der Commerzbank besser ein. Sie hat das Rating um eine Stufe auf A- von BBB+ erhöht. Der Ausblick ist stabil.

DEUTSCHE BÖRSE

rechnet nicht mit neuen Risiken oder neu erforderlichen Rückstellungen nach einer Entscheidung eines US-Gerichts zuungunsten ihrer Tochter Clearstream im Zusammenhang mit Vermögenswerten aus dem Iran. Clearstream erwäge, Berufung gegen die Entscheidung des US-Gerichts einzulegen.

VOLKSWAGEN

Nach dem deutlichen Sprung bei der Profitabilität 2022 plant Volkswagen Nutzfahrzeuge auch dieses Jahr einen Margenzuwachs. Die Umsatzrendite soll die Marke von 5 Prozent überschreiten, kündigte die Tochter des VW-Konzerns anlässlich der Jahrespressekonferenz an. Vergangenes Jahr kletterte die Marge dank steigender Absätze besonders teurer Fahrzeuge auf 4,6 von 0,7 Prozent.

CTS EVENTIM

hat im vergangenen Jahr auch unter dem Strich deutlich mehr verdient, setzt sich für das laufende Geschäftsjahr jedoch moderate Ziele. Der Konzern erwarte 2023 insgesamt "Umsätze und Ergebniskennzahlen auf dem Niveau des Vorjahres", teilte CTS in seinem Ausblick im Geschäftsbericht 2022 mit. Dabei geht der Konzern im Segment Ticketing von moderaten Steigerungen der Umsätze und Gewinne im aus, im Segment Live Entertainment hingegen von moderaten Rückgängen sowohl bei Umsatz als auch beim Ergebnis verglichen mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2022.

HHLA

rechnet für das neue Geschäftsjahr mit einem deutlichen Rückgang des Gewinns. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird zwischen 160 und 190 Millionen Euro erwartet - nach 220 Millionen Euro im Vorjahr. Die Umsätze dürften derweil auf Vorjahresniveau bleiben. Bei Containerumschlag und Containertransport sei ein moderater Anstieg zum Vorjahr zu erwarten.

HORNBACH

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Februar) angesichts von Inflation und des Kostendrucks operativ ein Fünftel weniger verdient. Das bereinigte EBIT ging nach vorläufigen Zahlen um 20 Prozent auf 290 Millionen Euro zurück. Prognostiziert war ein Rückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Der Konzernumsatz kletterte um 6,6 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, wobei das Wachstum der Hornbach Baumarkt AG mit 6,3 Prozent geringer ausfiel, als das der allerdings erheblich kleineren Hornbach Baustoff Union von 11,6 Prozent.

INDUS

wird nach ihrem Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr die Dividende auf 80 Cent von 1,05 Euro je Aktie reduzieren. Das entspricht einer Ausschüttung von 79 Prozent des Bilanzgewinns, wie das SDAX-Unternehmen in Bergisch-Gladbach mitteilte. Die Quote liegt damit über den üblichen 50 Prozent.

KRONES

Die Aktionäre des Anlagenbauers Krones können sich über eine kräftige Dividendenerhöhung freuen. Wie das SDAX-Unternehmen bei der Veröffentlichung seiner vollständigen Geschäftszahlen für 2022 mitteilte, soll die Dividende für das vergangene Jahr auf 1,75 Euro von 1,40 Euro im Vorjahr steigen. Die im Februar veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse und den Ausblick für 2023 bestätigte die Krones AG.

LPKF

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen Geschäftsziele erfüllt und peilt für 2023 weiteres Wachstum an. Um gezielt in Entwicklung und Kommerzialisierung von Zukunftstechnologien zu investieren, soll es für 2022 wie schon im Vorjahr keine Dividende geben, teilte das Unternehmen in Garbsen bei Hannover mit.

MLP

bindet Finanzvorstand Reinhard Loose für fünf weitere Jahre. Der Aufsichtsrat hat Looses bis zum 31. Januar 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. Der Manager ist seit 2011 bei der MLP SE.

MORPHOSYS

will ein gutes Drittel seiner ausstehenden Wandelschuldverschreibung 2025 zurückkaufen. Bis zum Freitag um 15.00 Uhr können Inhaber ihre Papiere im Rahmen einer niederländischen Auktion andienen. Der Kaufpreis werde zwischen 60 und 64 Prozent des Nennwerts liegen.

NEMETSCHEK

rechnet dieses Jahr mit einer nachlassenden Profitabilität. Die EBITDA-Marge soll 2023 weiterhin auf einem hohen Niveau liegen, teilte das Unternehmen mit. Konkret werde sie zwischen 28 und 30 Prozent liegen - und damit niedriger als die für 2022 ausgewiesenen 32 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 4 bis 6 Prozent steigen. Das Wachstum der jährlich wiederkehrendem Umsätze soll 2023 über 25 Prozent liegen, so dass der deren Anteil am Gesamtumsatz mehr als 75 (Vorjahr 66) Prozent erreichen sollte.

PORSCHE HOLDING

rechnet dieses Jahr bestenfalls mit einer deutlichen Gewinnsteigerung und will zudem die Verschuldung reduzieren. Wie die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, mitteilte, soll der Gewinn nach Steuern 2023 zwischen 4,5 Milliarden und 6,5 Milliarden nach 4,8 Milliarden Euro im Vorjahr liegen. Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Porsche SE hat der Geschäftsverlauf der Volkswagen AG.

PVA TEPLA

hat nach den finalen Zahlen für 2022 auch unter dem Strich den Gewinn gesteigert. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bestätigte der Konzern die mit den vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Jahr im Februar veröffentlichte Prognose für 2023.

SCOUT24

zahlt den Aktionären nach der Gewinnsteigerung vergangenes Jahr eine höhere Dividende. Wie die Scout24 SE mitteilte, soll die Ausschüttung für das Jahr 2022 auf 1,00 von 0,84 Euro je Aktie im Jahr davor erhöht werden. "Dies entspricht etwa 50 Prozent des bereinigten Nettogewinns und liegt damit weiterhin am oberen Ende der definierten Dividendenpolitik von Scout24", heißt es weiter.

SGL CARBON

Unterstützt von einer deutlichen Margenverbesserung im größten Geschäftsbereich Graphite Solutions hat SGL Carbon den operativen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich verbessert. Für 2023 ist jedoch kein weiteres Wachstum zu erwarten.

COINBASE

sieht sich im Zusammenhang mit Anlegerschutzvorwürfen stärker im Visier der US-Börsenaufsicht SEC. Die SEC hat die größte US-Kryptobörse in einer sogenannten Wells Notice informiert, dass sie bei ihr Defizite in Bezug auf Verbraucherschutzgesetze sehe und gewarnt, dass ein möglicher Rechtsstreit drohe. Die Mitteilung betrifft mehrere Aspekte des Coinbase-Geschäfts, einschließlich der an der Kryptobörse gelisteten Vermögenswerte, Coinbase Earn und des Wallet-Dienstes.

CREDIT SUISSE

Die Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse im Zuge der politisch orchestrierten Übernahme durch die UBS ist laut Schweizer Finanzaufsicht Finma vertraglich gesichert. Die Bedingungen für die Abschreibung im Volumen von 16 Milliarden Franken seien erfüllt.

FUJITSU/GK SOFTWARE

Die zu Monatsbeginn angekündigte Übernahmeofferte des japanischen Fujitsu-Konzerns für den thüringischen Kassensoftware-Anbieter GK Software läuft seit diesem Donnerstag. Die Anteilseigner können ihre GK-Aktien wie angekündigt zum Stückpreis von 190 Euro der Tochtergesellschaft Fujitsu ND Solutions AG andienen.

TOSHIBA

Eine japanische Unternehmensgruppe unter Führung des Investmentfonds Japan Industrial Partners (JIP) soll den Industriekonzern Toshiba übernehmen. Das Unternehmen stimmte der Annahme eines Übernahmeangebots im Umfang von 2 Billionen Yen (14 Milliarden Euro) grundsätzlich zu. Es beschloss allerdings ebenfalls, "zum jetzigen Zeitpunkt nicht so weit zu gehen", dies auch den Aktionären zu empfehlen.

ZUR ROSE

die künftig als Docmorris AG firmieren wird, will nach dem Verkauf des Schweiz-Geschäfts nun die Gewinnschwelle erst im kommenden Jahr erreichen anstatt 2023. Im laufenden Jahr rechnet die Online-Apotheke nach dem Verkauf des Schweiz-Geschäfts nun mit einem bereinigten EBITDA-Verlust zwischen 20 und 40 Millionen Schweizer Franken, nach einem Verlust von 69,7 Millionen Franken im vergangenen Jahr.

