Nachlese Podcast Mittwoch. Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4079/, alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/25 geht es um den Weltwassertag und den kumulierten 100. Geburtstag mit Andreas Posavac (er 45, ich 55), Happy Birthday auch an Top-Sportlerin Uschi Profanter, wir sind auf den Tag genau gleich jung. Der Markt geht am Weltwassertag nur minimal den Bach runter. Ach ja: Martin Stenitzer von der OeBFA hat auch Input zu 100jährigen Martin Stenitzer, ÖBFA, spricht u.a. über die 100jährigen: https://audio-cd.at/page/podcast/4081/ - heute ein Podcast-Special zum Börsenneuling Austriacard, ich spiele ein Gespräch von CFO Markus Kirchmayr mit meinem deutschen Kollegen Andreas Gross ein, Christine Petzwinkler ...

