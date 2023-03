Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4089/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/26 geht es um den Börsenneuling Austriacard, ich spiele ein Gespräch von CFO Markus Kirchmayr mit meinem deutschen Kollegen Andreas Gross ein, Christine Petzwinkler hat dazu weitere Dinge recherchiert und ich hab mir Indexeffekte angesehen bzw. meine Plastikkarten neugierig gedreht. Weitere News gibt es zu CA Immo, Valneva, Cleen Energy, Aktienkäufe bei VIG und Research zu FACC und Erste Group. Ach ja: Heute Abend gibt es eine Möglichkeit für Zocker beim U4. Aber ...

