Wichtige Punkte:

- Grid Dynamics hat die Anerkennung als Partner für AWS Data & Analytics Competency erhalten.

- Die Kennzeichnung AWS Data & Analytics Competency zeichnet Grid Dynamics als ein Unternehmen aus, das Kunden bei der Erfassung, Speicherung, Verwaltung und Analyse von Daten in beliebiger Größenordnung unterstützen kann.

- Die Nachfrage nach AWS hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, und durch die Erlangung des Status der AWS Data & Analytics Competency ist Grid Dynamics gut positioniert, um neue Kunden zu gewinnen, die Expertise und Führung in den Bereichen Datenplattformen, Data Engineering und Datenanalytik suchen.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 23. März 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich https://pr.report/wE6XqUIS auf Unternehmensebene, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Partner für Amazon Web Services (AWS) Data & Analytics Competency ernannt wurde. Mit dieser Auszeichnung wird die Erfolgsbilanz von Grid Dynamics bei der Bereitstellung von AWS-Diensten für mehrere Kunden anerkannt. Dies ist die dritte AWS Competency-Kennzeichnung, die Grid Dynamics verliehen wurde. Die anderen beiden sind die AWS DevOps Competency und die AWS Migration Competency.

https://www.accesswire.com/users/newswire/images/745275/grid%20dynamics%20logo-competency_aws-img.png

Mit 15 Jahren umfassender Erfahrung mit AWS, CloudOps und DevOps und über 450 AWS-Zertifizierungen bietet Grid Dynamics Unternehmen flexible und skalierbare Lösungen, um den digitalen Wert in der Cloud zu steigern. Der neu erworbene Status der AWS Data & Analytics Competency differenziert Grid Dynamics noch stärker als ein Unternehmen, das Kunden bei der Bewertung und Nutzung von Tools und Best Practices für das Sammeln, Speichern, Verwalten und Analysieren von Daten in jeder Größenordnung unterstützen kann.

"Grid Dynamics wurde als Cloud-natives Unternehmen gegründet, dessen Erfolg auf Engineering und Delivery Excellence gründet. Es ist uns seit jeher ein vorrangiges Anliegen, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen auf die effizienteste und schnellste Weise zu transformieren und auszubauen", sagt Ilya Katsov, VP of Technology bei Grid Dynamics. "Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, haben wir mehr als 10 vorgefertigte Lösungen zur Beschleunigung der Cloud-Migration entwickelt, die derzeit auf dem AWS Marketplace verfügbar sind", so Herr Katsov weiter.

"Wir sind sehr stolz auf die Optimierung unserer technischen Fähigkeiten. Der Erhalt des Status der AWS Migration Competency ist eine Anerkennung unserer Kompetenzen und das Ergebnis mehrerer erfolgreich umgesetzter Projekte für unsere gemeinsamen Kunden. Wir werden weiterhin in den Ausbau unseres Know-hows investieren und Unternehmen dabei helfen, AWS zu nutzen, um positive Geschäftsergebnisse zu erzielen", erklärt Rahul Bindlish, Vice President, Strategic Business Development von Grid Dynamics.

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kosteneffiziente Lösungen für Startups ebenso wie für weltweit agierende Unternehmen. Zur Unterstützung der nahtlosen Integration und Implementierung dieser Lösungen etablierte AWS das AWS Competency Program, um die Kunden dabei zu unterstützen, Consulting- und Technology-APN-Partner mit fundierter Branchenerfahrung und Expertise zu identifizieren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq:GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa.

Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "prognostiziert", "sagt voraus", "setzt fort" oder "sollte", oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile der AWS-Kompetenzbezeichnungen und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Faktoren, die die Produktfähigkeiten, die Vorteile der AWS-Kompetenzbezeichnungen und das Wachstum unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 28. Februar 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

mailto:csavas@griddynamics.com

QUELLE: Grid Dynamics

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69790Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69790&tr=1



