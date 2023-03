Die Kryptobörse Coinbase hat am Mittwoch eine sogenannte Wells-Benachrichtigung der US-Börsenaufsicht SEC erhalten. In der Folge ist die Aktie des Unternehmens stark gefallen. Wenn die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Wells-Mitteilung verschickt, dann bedeutet das, dass sie ihre Ermittlungen gegen den Adressaten abgeschlossen hat und nun beabsichtigt, Maßnahmen einzuleiten. Nach dem Empfang der Mitteilung sollten Adressaten sich also schnellstmöglich um die Entkräftung der erhobenen Vorwürfe ...

