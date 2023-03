Weltweit mehr als 100 Kunden nutzen bereits Rimini ONE zur Verbesserung und Vereinfachung des Systembetriebs, zur Senkung der Gesamtbetriebskosten, zur Überwindung von Personalproblemen, zur Verlängerung der Lebensdauer aktueller Versionen um bis zu 15 Jahre ohne die Notwendigkeit von Upgrades des Softwareherstellers sowie zur Neuzuweisung von Ressourcen für vorrangige Projekte

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, -Produkten und -Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Software sowie Salesforce- und AWS-Partner, gab heute den offiziellen Start von Rimini ONE bekannt, seinem Outsourcing-Serviceprogramm, das ein umfangreiches Paket einheitlicher, integrierter Dienstleistungen für Betrieb, Verwaltung, Support, Anpassung, Konfiguration, Anbindung, Schutz, Überwachung und Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware beinhaltet.

"Wir haben Rimini ONE entwickelt als Antwort auf die Nachfrage unserer Kunden nach einer vollständig ausgelagerten Lösung für ihre Unternehmenssoftware mit den bewährten, branchenführenden Serviceverpflichtungen und -garantien, den Fähigkeiten von weltweit mehr als 800 Ingenieuren und dem umfassenden Angebot, das es nur bei Rimini Street gibt", so Dave Rowe, Chief Product Officer und EVP, Global Transformation, bei Rimini Street. "Indem wir unsere einzigartigen Support-, Produkt- und Servicelösungen zu einem umfassenden Programm kombinieren, das den Umstieg erleichtert, helfen wir unseren Kunden, die Komplexität bei der Verwaltung geschäftskritischer Unternehmenssoftware zu verringern, ihre Lebensdauer und ihren Wert zu steigern und die Bereitstellung von Innovationen zu beschleunigen, um Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern."

Umfassende Outsourcing-Lösung aus der Hand EINES vertrauenswürdigen Partners

Mit Rimini ONE können Kunden den Support und die Verwaltung ihrer gesamten Unternehmenssoftware vollständig an Rimini Street auslagern. Rimini ONE überträgt die gesamte Verantwortung für den Betrieb, den Support, die Sicherheit und die Integration der Unternehmenssoftware eines Kunden an Rimini Street und verschafft seinen Kunden die Möglichkeit, einen größeren Teil ihres Budgets und ihrer Ressourcen auf höherwertige Projekte zu konzentrieren, die Innovationen liefern und den Geschäftswert steigern.

Rimini ONE vereint das erweiterte, umfassende Portfolio von Rimini Street an Support, Produkten und Dienstleistungen für SAP, Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel, JD Edwards und andere Unternehmensanwendungen, proprietäre und Open-Source-Datenbanken sowie Technologiesoftware wie Middleware, Integration, Sicherheit, Data Warehouse/Lakes, KI, Reporting und Analytics.

Zu den sofort verfügbaren, einheitlichen und integrierten End-to-End-Lösungen von Rimini ONE gehören:

Rimini Support: Preisgekrönter, geschäftskritischer Support für Oracle, SAP, proprietäre und Open-Source-Datenbanken und Technologiesoftware rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr mit einer garantierten Reaktionszeit von 10 Minuten für dringende Fälle

Preisgekrönter, geschäftskritischer Support für Oracle, SAP, proprietäre und Open-Source-Datenbanken und Technologiesoftware rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr mit einer garantierten Reaktionszeit von 10 Minuten für dringende Fälle Rimini Manage: Managed Services für Anwendungs- und Datenbanksoftware, die von hochqualifizierten Technikern bereitgestellt werden, mit unbegrenzten Service-Ticket-Anfragen und branchenführenden SLAs, die einen IT-Personal- und Fähigkeitsmangel beheben können und einen nahtlosen Systembetrieb zu planbaren, festen und optimierten Kosten ermöglichen

Managed Services für Anwendungs- und Datenbanksoftware, die von hochqualifizierten Technikern bereitgestellt werden, mit unbegrenzten Service-Ticket-Anfragen und branchenführenden SLAs, die einen IT-Personal- und Fähigkeitsmangel beheben können und einen nahtlosen Systembetrieb zu planbaren, festen und optimierten Kosten ermöglichen Rimini Protect: Innovative verwaltete Sicherheitslösungen für Anwendungen, Datenbanken und IT-Infrastrukturen, die dafür ausgelegt sind, nicht identifizierte Bedrohungen proaktiv zu blockieren und Schutz vor neu identifizierten Bedrohungen zu gewährleisten, und zwar schneller als andere Sicherheitsoptionen in der Regel innerhalb von Minuten -, ohne Codeänderungen an der zu schützenden Software

Innovative verwaltete Sicherheitslösungen für Anwendungen, Datenbanken und IT-Infrastrukturen, die dafür ausgelegt sind, nicht identifizierte Bedrohungen proaktiv zu blockieren und Schutz vor neu identifizierten Bedrohungen zu gewährleisten, und zwar schneller als andere Sicherheitsoptionen in der Regel innerhalb von Minuten -, ohne Codeänderungen an der zu schützenden Software Rimini Connect: Verwaltete Interoperabilitätslösungen für Browser, Betriebssysteme und E-Mail-Systeme, die eine kontinuierliche Nutzung und Integration mit bestehender Software und Infrastruktur ermöglichen, ohne dass teure System- und Software-Upgrades und Migrationen erforderlich sind

Verwaltete Interoperabilitätslösungen für Browser, Betriebssysteme und E-Mail-Systeme, die eine kontinuierliche Nutzung und Integration mit bestehender Software und Infrastruktur ermöglichen, ohne dass teure System- und Software-Upgrades und Migrationen erforderlich sind Rimini Watch: Observability-Lösungen, die Überwachungs- und Systemzustandskontrolllösungen beinhalten, um die Performance und Ausführung von Tausenden von Prozessen rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr zu überwachen und potenzielle Probleme aufzuzeigen, noch bevor sie auftreten, zur Vermeidung möglicher Systemausfälle und Beeinträchtigungen

Observability-Lösungen, die Überwachungs- und Systemzustandskontrolllösungen beinhalten, um die Performance und Ausführung von Tausenden von Prozessen rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr zu überwachen und potenzielle Probleme aufzuzeigen, noch bevor sie auftreten, zur Vermeidung möglicher Systemausfälle und Beeinträchtigungen Rimini Consult: Professionelle Dienstleistungen zur Anpassung von Unternehmenssoftware, Konfiguration, Implementierung, Integration, Interoperabilität, Migration, Personalaufstockung und andere Projektanforderungen der Kunden

Systembetrieb verbessern und vereinfachen

IT-Führungskräfte stehen vor erheblichen Herausforderungen beim Betrieb ihrer komplexen Unternehmenssoftware-Stapel, die mehrerer Schichten von Anwendungen, Datenbanken und Technologien umfassen können, on-prem oder in der Cloud bereitgestellt sind und deren Verwaltung kostspielig und zeitaufwendig ist. Die Verwaltung mehrerer Dienstleistungsanbieter ist zudem ineffizient und teuer und führt zu Reibungsverlusten und schlechten Ergebnissen.

Gleichzeitig müssen sich IT-Führungskräfte mit den signifikanten Risiken ihrer Unternehmenssoftware-Landschaft auseinandersetzen. Dies beinhaltet den Mangel an verfügbaren qualifizierten Ressourcen, die unvorhersehbare Verfügbarkeit des vollständigen Supports von Softwareanbietern für vorhandene Softwareversionen, durch den Softwareanbieter erzwungene Upgrades und Migrationen mit niedrigem oder gar keinem ROI, stetig evolvierende Sicherheitsbedrohungen und Änderungen bei der Kompatibilität zwischen Komponenten des Software-Stacks. Die Minderung dieser Risiken ist kostspielig, nimmt viel Zeit in Anspruch und schränkt die Möglichkeiten eines Unternehmens ein, höherwertige Projekte zu finanzieren und umzusetzen, die die Geschäftsergebnisse verbessern.

"Im Hinblick auf ihre Komplexität steht die heutige IT-Umgebung an einem Wendepunkt, da Verwaltung und Support immer kostspieliger und ressourcenintensiver werden", berichtet Dion Hinchcliffe, Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research. "Immer mehr Unternehmen sehen die Notwendigkeit eines schnelleren und leichteren Zugangs zu stärker integrierten, umfangreicheren IT-Unternehmensdiensten, um überleben, sich weiterentwickeln und florieren zu können und zwar in einem Maßstab, der ihnen Agilität verschafft."

Rimini ONE begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfangreichen Programm zu einem wettbewerbsfähigen Preis, das von EINEM bewährten Partner bereitgestellt wird und folgende wesentliche Vorteile bietet:

Unkomplizierte Einführung: Ein nahtlos zu implementierendes Programm verlagert alle komplexen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in den Bereichen Systembetrieb und Support vom Kunden auf die Mitarbeiter von Rimini Street und reduziert die Zahl der IT-Dienstleister auf EINEN vertrauenswürdigen Partner

Ein nahtlos zu implementierendes Programm verlagert alle komplexen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in den Bereichen Systembetrieb und Support vom Kunden auf die Mitarbeiter von Rimini Street und reduziert die Zahl der IT-Dienstleister auf EINEN vertrauenswürdigen Partner Garantie: Eine einsatzfertige Lösung vom Branchenführer im Segment Unternehmenssoftware-Support mit garantierter Serviceverfügbarkeit für bis zu 15 weitere Jahre ab Vertragsabschluss, mit Hunderten von Fachleuten am Servicepunkt, in der jeweiligen Landessprache und Zeitzone sowie mit Lösungen für eine schnellere Behebung von Sicherheitsproblemen, Interoperabilität, Zukunftssicherheit und Modernisierung

Eine einsatzfertige Lösung vom Branchenführer im Segment Unternehmenssoftware-Support mit garantierter Serviceverfügbarkeit für bis zu 15 weitere Jahre ab Vertragsabschluss, mit Hunderten von Fachleuten am Servicepunkt, in der jeweiligen Landessprache und Zeitzone sowie mit Lösungen für eine schnellere Behebung von Sicherheitsproblemen, Interoperabilität, Zukunftssicherheit und Modernisierung Strategie: Ein maßgeschneiderter Rimini Smart Path, der erhebliche IT-Budgets und -Ressourcen freisetzt, um Innovation und geschäftlichen Nutzen von IT durch Roadmapping, Strategie und professionelle Dienstleistungen zu beschleunigen, die den Wettbewerbsvorteil maximieren und Wachstum fördern

Rimini ONE zielt auf die heutigen Herausforderungen von C-Level-Führungskräften und unterstützt ihre strategischen Initiativen

In einer kürzlich von Rimini Street in Auftrag gegebenen Umfrage unter mehr als tausend CIOs und CTOs waren sich 62 der Befragten darin einig, dass die digitale Transformation im Jahr 2023 eine hohe Priorität genießt. Sie führten IT-Ausgaben, die erfolgreiche Implementierung von Technologieinvestitionen sowie die Einstellung und Bindung von Talenten als ihre drei größten IT-Herausforderungen an.

Rimini ONE überwindet diese und weitere C-Level-Herausforderungen:

Senkung der Gesamtbetriebskosten: Rimini ONE ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen in mehreren Bereichen, darunter Prozess- und Verwaltungseffizienz durch die Standardisierung auf einen einzigen End-to-End-Anbieter, Einsparungen bei den jährlichen Supportgebühren und die Vermeidung unnötiger Upgrades und Migrationen, nur um den vollständigen Support beizubehalten.

Rimini ONE ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen in mehreren Bereichen, darunter Prozess- und Verwaltungseffizienz durch die Standardisierung auf einen einzigen End-to-End-Anbieter, Einsparungen bei den jährlichen Supportgebühren und die Vermeidung unnötiger Upgrades und Migrationen, nur um den vollständigen Support beizubehalten. Überwindung von Personalproblemen: Rimini ONE beseitigt die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Rekrutierung, Schulung und Bindung von immer kostspieligeren Fachkräften für spezifische Betriebs- und Supportfunktionen für Unternehmenssoftware. Mit Rimini ONE stellt Rimini Street das gesamte Personal für den vereinbarten Umfang an Support, Produkten und Dienstleistungen bereit. Darüber hinaus bietet Rimini ONE den IT-Mitarbeitern der Kunden die Möglichkeit, sich auf die Entwicklung neuer Innovationen zu konzentrieren und so neue Herausforderungen und Chancen zu nutzen, die die Fluktuation mindern.

Rimini ONE beseitigt die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Rekrutierung, Schulung und Bindung von immer kostspieligeren Fachkräften für spezifische Betriebs- und Supportfunktionen für Unternehmenssoftware. Mit Rimini ONE stellt Rimini Street das gesamte Personal für den vereinbarten Umfang an Support, Produkten und Dienstleistungen bereit. Darüber hinaus bietet Rimini ONE den IT-Mitarbeitern der Kunden die Möglichkeit, sich auf die Entwicklung neuer Innovationen zu konzentrieren und so neue Herausforderungen und Chancen zu nutzen, die die Fluktuation mindern. Verlängerung der Lebensdauer aktueller Versionen ohne Hersteller-Upgrades: Rimini ONE verlängert Lebensdauer und Nutzen aktueller, stabiler Softwareversionen, um spezifische Kundenbedürfnisse garantiert für bis zu 5, 10 oder 15 Jahre oder länger zu erfüllen, ohne herstellerabhängige Upgrades oder Migrationen. So wird sichergestellt, dass bestehende robuste Software-Investitionen den vollen ROI liefern und noch viele Jahre lang als solides Fundament für Kerngeschäftsprozesse dienen können.

Rimini ONE verlängert Lebensdauer und Nutzen aktueller, stabiler Softwareversionen, um spezifische Kundenbedürfnisse garantiert für bis zu 5, 10 oder 15 Jahre oder länger zu erfüllen, ohne herstellerabhängige Upgrades oder Migrationen. So wird sichergestellt, dass bestehende robuste Software-Investitionen den vollen ROI liefern und noch viele Jahre lang als solides Fundament für Kerngeschäftsprozesse dienen können. Cloud-Migration und -Verwaltung: Rimini ONE bietet Planung und Projektmanagement für die Cloud-Migration, um die Gesamtbetriebskosten durch den Verzicht auf Hardware und Personal im Rechenzentrum weiter zu senken. Zudem bietet Rimini Street Cloud-Management-Services an, um maximale Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig eine überragende Systemperformance und -zuverlässigkeit beim bevorzugten Cloud-Anbieter des Kunden zu ermöglichen.

Rimini ONE bietet Planung und Projektmanagement für die Cloud-Migration, um die Gesamtbetriebskosten durch den Verzicht auf Hardware und Personal im Rechenzentrum weiter zu senken. Zudem bietet Rimini Street Cloud-Management-Services an, um maximale Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig eine überragende Systemperformance und -zuverlässigkeit beim bevorzugten Cloud-Anbieter des Kunden zu ermöglichen. Verlagerung von Ressourcen für vorrangige Projekte: Mit Rimini ONE können Kunden eingesparte Programmkosten und frei gewordene Ressourcen für höherwertige Innovationsprojekte einsetzen, die Wettbewerbsvorteile und Wachstum fördern ohne die Einstellung von zusätzlichen IT-Mitarbeitern.

Kundenerfolge mit Rimini ONE

Rimini ONE ist ab sofort verfügbar und wird bereits von mehr als 100 Kunden von Rimini Street erfolgreich eingesetzt. Einer von ihnen ist MYOB, eine führende Unternehmensplattform, die umfassende Lösungen für Unternehmen, Finanzen und Buchhaltung anbietet.

"Rimini ONE hilft uns dabei, die gesamte kritische Plattform nahtlos zu verwalten, ohne dass wir auf mehrere Anbieter setzen und mehrfache Tickets erstellen müssen. Dies ermöglicht unserem Entwicklerteam, seine Anstrengungen auf das Erzielen strategischer Ergebnisse für MYOB zu richten, während wir die Entwicklung unserer Unternehmensmanagement-Plattform für regionale australische und neuseeländische Unternehmen weiter vorantreiben", kommentiert Stefan Vargheese, Engineering Manager bei MYOB. "Die Umstellung auf Rimini ONE hat unserem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet und das Team befähigt, effizienter und flexibler zu arbeiten und gleichzeitig Kosten zu senken. Rimini ONE bietet eine wirklich einzigartige Lösung ein Muss für jedes moderne Unternehmen."

Entdecken Sie die umfassende, zuverlässige und bewährte Produktfamilie von Rimini ONE, mit der Sie Ihre Unternehmenssoftware und Organisation optimieren, weiterentwickeln und transformieren können, um Wettbewerbsvorteile, Rentabilität und Wachstum zu erzielen. Sehen Sie sich hier das Video der offiziellen Präsentation von Rimini ONE an.

