Dr. Nils Rode (Schroders): Revolution der generativen KI

15.03.2023 - Die generative KI verspricht eine Revolution zu werden, die sich mit der des Internets vergleichen lässt. Wie wird sie unsere Arbeit verändern und was bedeutet das für Wirtschaft und Gesellschaft? Wie schnell werden diese Veränderungen eintreten?

Als ich aus dem aus San Francisco kommenden Flugzeug stieg, konnte ich nicht umhin, ein Gefühl der Aufregung und Erwartung zu empfinden. Gerade hatte ich am angeblich ersten Kongress zur generativen künstlichen Intelligenz (KI) 1 teilgenommen und habe einen deutlichen Eindruck von dem bekommen, was die Zukunft bereithalten könnte. Dank unserer Venture-Capital-Investitionen hatte ich immer das Gefühl, eine Art Kristallkugel zu besitzen. Das liegt daran, dass Innovationen, die von führenden Start-ups vorangetrieben werden, einen Blick in die Zukunft ermöglichen können.

Diesmal war es nicht anders. In diesem Meinungsartikel teile ich meine Gedanken zur generativen KI und meine Erwartungen zu ihrem Einfluss auf Einzelpersonen, Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt.

Wenn ich mir den aktuellen Stand der generativen KI anschaue, insbesondere ChatGPT von OpenAI, denke ich unwillkürlich an ihr Potenzial für Innovation und Disruption, deren Ausmaß vergleichbar mit der Einführung von E-Mail, Internet und Smartphone vergleichbar ist. Und nicht nur die Größe dieser Innovation ist bemerkenswert, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der sie angenommen wird. Eine UBS-Studie auf der Basis von Similarweb-Daten stuft ChatGPT als erstes Produkt oder erste Dienstleistung ein, die innerhalb von zwei Monaten nach der Einführung 100 Millionen aktive Nutzer erreicht hat.

Chatbasierte KI-Schnittstellen stellen bereits traditionelle Suchmethoden in Frage. Sie könnten sie vollständig ersetzen. Personalisierte Chats mit KI-Tools haben zudem das Potenzial, traditionelle Content-Formate wie Artikel, Bücher und Videos zumindest teilweise zu ersetzen. Mit dem Eintritt in dieses neue Zeitalter der generativen KI scheinen Unternehmen wie OpenAI, LaMDA von Google und andere das Potenzial zu haben, neue "KI-Betriebssysteme" zu werden, die eine Reihe neuer Dienste und Unternehmen unterstützen. Ich sehe das vergleichbar damit, wie das Smartphone Unternehmen wie Uber und WhatsApp ermöglicht hat.

Ich gehe davon aus, dass generative KI schnell allgegenwärtig wird.

Die Textgenerierung auf Basis großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) - wie ChatGPT von OpenAI - wird in vielen Arten von Apps verfügbar, von Internetbrowsern2 über Office-Tools wie Microsoft 3653 bis hin zu Software-Entwicklungstools4.

Die Integration bestehender Software-Schnittstellen in KI-Tools - sogenannter Application Programming Interfaces (APIs) - wird deren Gesamtleistungsfähigkeit weiter verbessern. Es erfordert nicht viel Vorstellungskraft, sich auch sprachbasierte Schnittstellen mit Chat-basierten KI-Tools vorzustellen. Und es ist durchaus möglich, dass diese Schnittstellen für einige Anwendungen Empathie und Emotionen zeigen werden (ohne ein Bewusstsein zu haben). Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es immer schwieriger wird, eine Unterhaltung mit einem intelligenten Chatbot von der mit einer Person zu unterscheiden.

Leistungsstarke generative KI-Tools für Bilder (wie Dall-E, dem Programm von OpenAI, mit dem das oben gezeigte Bild produziert wurde5, und Stable Diffusion von Stability.AI) verbreiten sich schnell, wobei Letzteres bereits als Plug-in in Adobe Photoshop verfügbar ist.

Führende Unternehmen in der Branche haben bereits Prototypen von KI-Tools für andere Arten von Medien, einschließlich Video und Musik, vorgestellt oder angekündigt.

Mit dem schnellen Fortschritt in diesem Bereich sehe ich persönlich, dass generative KI das Potenzial hat, die Art und Weise, wie viele Menschen arbeiten, grundlegend zu verändern. Dies ist eine Idee, die einige begeistern mag. Andere fragen sich vielleicht, was das für sie bedeutet. Menschen, deren Arbeit das Zuhören, Sprechen, Schreiben, Tippen oder Lesen umfasst (zu denen die meisten Büroangestellten gehören) könnten signifikante Veränderungen erfahren.

ChatGPT zeigt, wie Menschen mit einem KI-Tool interagieren können. Derselbe Ansatz kann überall angewendet werden: Anstatt eine leere Präsentation oder ein leeres Textdokument zu öffnen, kann generative KI dabei helfen, diese Dokumente von Anfang an mit Inhalten zu füllen. DesignerBot von Beautiful.ai ist ein Prototyp dafür. In Zukunft werden Benutzer in der Lage sein, die KI aufzufordern, diese Dokumente iterativ und in Echtzeit zu ändern - auf die gleiche Weise, wie jemand ChatGPT auffordert, einen generierten Text zu ändern.

Ich sehe diesen Ansatz des schnellen Ausprobierens und Fehlerkorrigierens als die wichtigste Methode an, wie wir in Zukunft Dinge erschaffen werden. Stellen Sie sich einen Architekten vor, der den Befehl "füge ein Badezimmer hinzu" gibt. Etwas Ähnliches könnte für Musik, Videos, Codierung, Website- und Produktdesign funktionieren - was zu einer höheren Geschwindigkeit, Kreativität und Qualität führt.

Tools wie ChatGPT werden nicht nur unsere Arbeitsweise verändern, sondern uns auch neue Möglichkeiten eröffnen. Sie werden es einfacher machen, etwas zu kreieren. Zudem senken sie Eintrittsbarrieren für die Gründung und Schaffung eines Unternehmens.

Obwohl diese Tools als generative KI bekannt sind, sind sie zu viel mehr fähig als nur Inhalte auf Basis eines kurzen Impulses zu generieren. ChatGPT kann zum Beispiel Text in verschiedenen Formen generieren. Das Programm kann Präsentationsübersichten erstellen, Bücher, Whitepapers, Aufsätze, Reden und sogar Gedichte schreiben. ChatGPT kann auch Textfehler finden, Zusammenfassungen erstellen, Texte vervollständigen oder umschreiben oder ihren Stil ändern. Es kann einen Text leichter verständlich machen, ihn in mehrere Sprachen übersetzen und Informationen aus ihm extrahieren, ihn klassifizieren und dessen Tonalität analysieren - all dies kann als Eingabe für andere Anwendungen sehr nützlich sein. Es kann auch Fehler in Computercode finden und ihn vervollständigen und die Liste lässt sich fortsetzen.

Andere KI-Tools sind oder werden bald in der Lage sein, ähnliche Dinge für Bilder, Musik und Videos zu tun. Was ich dabei besonders interessant finde: Die Offenheit von generativen KI-Modellen bedeutet, dass einige ihrer Fähigkeiten erst Monate oder Jahre nach ihrer Einführung entdeckt werden.

Wenn ich über einige der Kritikpunkte an heutigen KI-Tools nachdenke, erinnere ich mich an die Anfangszeit anderer bahnbrechender Technologien: Vom Apple II bis Windows 1.0, von AOL bis zu meinem ersten Nokia-Handy hatten diese Produkte alle ihre Mängel. Aber was die Geschichte der Technologie uns immer wieder gezeigt hat: Exponentieller Fortschritt führt zu unvorhergesehenen Verbesserungen bei Produkten und Dienstleistungen. Ich glaube fest daran, dass dasselbe für die dringendsten Probleme der heutigen generativen KI gelten wird.

Natürlich gibt es berechtigte Bedenken, wie zum Beispiel das Potenzial für sogenannte Halluzinationen. Das sind maschinelle Antworten, die wahr zu sein scheinen, es aber nicht sind. Es gibt auch das Problem der Black-Box-Natur dieser Systeme: Es ist oft schwierig oder unmöglich zu transparent zu machen, wie ein KI-Tool zu den von ihm bereitgestellten Ergebnissen gekommen ist.

Es gibt einige fehlende Fähigkeiten. So sind zum Beispiel einige KI-Chatbots nicht in der Lage, zuverlässig Berechnungen durchzuführen. Und es besteht die Gefahr schädlichen, voreingenommenen oder unangemessenen Verhaltens, das überprüft werden muss: Wer bestimmt die Parameter der KI? Und zu welchem Zweck? Darüber hinaus können die Einschränkungen der Daten, die zur Schulung dieser Modelle verwendet werden, der für die Betreibung neuronaler Netze erforderliche Energieverbrauch sowie die regulatorischen, rechtlichen und ethischen Fragen, die diese neue Technologie6 aufwirft, nicht ignoriert werden. Dennoch sind aus meiner Sicht viele Branchenakteure bereits dabei, Schritte zu unternehmen, um diese Bedenken zu entkräften. Ich erwarte, dass die wachsende Aufmerksamkeit und wachsenden Investitionen, die die generative KI-Branche auf sich zieht, den Fortschritt in diesem Bereich weiter beschleunigen werden.

Auch haben generative KI-Tools einige nennenswerte Mängel, die vermutlich noch lange bestehen werden. Diese Tools haben kein Verständnis für Inhalte und keine Fähigkeit zur Vernunft oder zur Intuition wie Menschen. Trotz ihrer Leistungsstärke sind sie immer noch für relativ begrenzte Aufgaben trainiert. Ich bin überzeugt, dass Fortschritte gemacht werden und Maschinen irgendwann eine allgemeine künstliche Intelligenz erreichen werden, aber dieser Zeitpunkt ist wahrscheinlich noch mehrere Jahrzehnte entfernt.

Als Person mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund habe ich ein besonderes Gespür für die potenziellen Auswirkungen neuer Technologien auf den Arbeitsmarkt. Auch der Aufstieg der generativen KI bildet hier keine Ausnahme.

Einerseits besteht kein Zweifel daran, dass diese Technologie das Potenzial hat, die Produktivität und Effizienz in den Branchen zu erhöhen, in denen Automatisierung möglich ist. Dies könnte zum Verlust von Arbeitsplätzen führen oder zumindest dazu, dass in diesen Sektoren weniger neue Arbeitsplätze entstehen. Andererseits ist es wichtig zu bedenken, dass niedrigere Preise aufgrund des Einsatzes generativer KI zu einer breiteren Zugänglichkeit von Produkten und Dienstleistungen für Verbraucher aus verschiedenen Branchen führen können (z. B. für Bildung und Gesundheitswesen), was wiederum höhere Produktionsvolumina zur Folge haben und langfristig zu mehr Arbeitsplatzmöglichkeiten führen könnte.

Generative KI kann zu einer Deflation in Branchen führen, die weiter automatisiert werden können. Da jedoch die meisten Zentralbanken eine Deflation für die Gesamtwirtschaft nicht zulassen werden, könnte dies letztendlich eine Preissteigerung bei den Gütern und Dienstleistungen mit sich bringen, die nicht von der KI-Automatisierung profitieren. Dies könnte wiederum dazu führen, dass Berufe, die einzigartige menschliche Fähigkeiten erfordern, wie Empathie, Intuition und kritisches Denken, oder die einfach zu wichtig sind, um automatisiert zu werden, neu bewertet werden. Meine optimistische Einstellung führt mich zu der Überzeugung, dass diese Dynamik dazu beitragen wird, Verluste von Arbeitsplätzen in Branchen, die automatisiert werden können, zu dämpfen und in anderen Branchen neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Zukunft ist jedoch unvorhersehbar, und die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt durch neue Technologien bleiben unklar.

Die derzeitige Begeisterung rund um ChatGPT und seine explosive Verbreitung scheint dem bekannten Muster des sogenannten Hype-Zyklus zu folgen, den ich bei anderen disruptiven Technologien beobachtet habe. Ich glaube nicht, dass wir den Höhepunkt des anfänglichen Hypes bereits erreicht haben, da dass das schnelle Tempo der Entwicklungen im Bereich der generativen KI weitergehen wird. Es ist nur wenige Wochen her, seit ChatGPT der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Wenn dieser Hype-Zyklus irgendwann abklingt, erwarte ich, dass Zweifel an dem Potenzial dieser Technologie aufkommen werden. Trotzdem habe ich aus vergangenen Disruptionen eines gelernt: Es ist wichtig, über die Höhen und Tiefen des Hype-Zyklus hinwegzusehen und sich auf die mittel- bis langfristige Auswirkung zu konzentrieren, die eine neue Technologie wie die generative KI haben wird.

Ich bin vorsichtig optimistisch bezüglich der kurz- und mittelfristigen Einführung von generativer KI, aber ich kann die erheblichen Unbekannten, mit denen wir als Gesellschaft hinsichtlich ihrer langfristigen Auswirkungen konfrontiert sind, nicht ignorieren. Mein persönlicher Blick in die Kristallkugel wirft viele wichtige Fragen auf, wie beispielsweise: Wird die weit verbreitete Nutzung von generativer KI letztendlich eine größere Kreativität und Intelligenz fördern oder sie unterdrücken? Wird sie eine bessere Wissensvermittlung ermöglichen oder eine ausufernde Desinformation fördern?

Am bedeutendsten ist jedoch die Frage, ob sie soziale Ungleichheit mindern oder die Konzentration von Macht und Reichtum bei einigen wenigen verstärken wird. Meiner Ansicht nach sind die Antworten auf diese Fragen nicht vorbestimmt, sondern werden von den Entscheidungen geprägt werden, die wir als Gesellschaft darüber treffen, wie wir diese mächtigen neuen Tools nutzen.

Ich bin der Meinung, dass die schnelle Entwicklung von generativer KI darauf ausgelegt ist, unser Leben zu revolutionieren, insbesondere unser Berufsleben, auf Arten, die wir uns noch nicht vollständig vorstellen können. Dies wird weltweit neue Chancen für viele Menschen schaffen. Der Ökonom in mir erkennt das Potenzial sowohl für die Störungen als auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und der Technologe in mir ist sich vollständig der Risiken und des Potenzials dieser neuen Technologie bewusst. Insgesamt bin ich vorsichtig optimistisch, dass bestehende Bedenken effektiv angegangen werden können und dass generative KI einen signifikanten und positiven Transformations-Einfluss auf die Gesellschaft haben wird, solange sie verantwortungsbewusst angegangen wird. Dies ist die Verantwortung von uns allen als Gesellschaft. Und es ist unsere Verantwortung als Investoren in Unternehmen, die diese neue Technologie erschaffen und anwenden.

Der gesamte Inhalt basiert auf den Originalideen des Autors. Der Text wurde vom Autor überprüft. Die Bearbeitung des Dokuments wurde von ChatGPT unterstützt.

1 Bei der GeKAI-Konferenz von Jasper AI waren alle 1.200 Plätze ausverkauft.

2 Am 7. Februar 2023 kündigte Microsoft die Integration von OpenAI-Technologie in seinen Edge-Browser für Inhaltszusammenfassungen und Chat-Funktionen an.

3 Am 10. Februar 2023 berichtete The Verge, dass Microsoft sich darauf vorbereitet, OpenAI-Fähigkeiten in Word, PowerPoint und Outlook zu integrieren.

4 Zum Beispiel Github Copilot oder Replit Ghostwriter.

5 Generiertes Bilde von Dall-, dem Programm von OpenAI,E als Reaktion auf die Anweisung: "Zeichne mir eine minimalistische, aber anspruchsvolle Skyline von San Francisco".

6 Zum Beispiel in Bezug auf den Schutz von geistigem Eigentum im Zusammenhang mit den Daten, die zur Schulung von generativen KAI-Modellen verwendet werden.