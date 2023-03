Hannover (ots) -Mit seiner neuesten Kreation vereint Burger King® zwei Fast-Food-Lieblinge in einem Produkt.- Burger King® überrascht Fans mit einer echten Innovation - den ersten Cheeseburger Nuggets.- Ein Cheeseburger umhüllt von einer goldgelben Panade: Mit Beef, Käse, Gurke, Tomatenstückchen und verfeinert mit Senf, bieten die Cheeseburger Nuggets ein besonderes Geschmackserlebnis in praktischer Nugget-Form.- Die Fusionsidee zwischen Nuggets und Cheeseburger hat Burger King® dazu inspiriert, mit Künstlicher Intelligenz zu spielen und noch mehr außergewöhnliche Produkte digital entstehen zu lassen.Burger King® begeistert Cheeseburger- und Nugget-Fans mit einer absoluten Innovation: Die Cheeseburger Nuggets. Die Fusionsidee zwischen Nuggets und Cheeseburger ist eine Premiere in der deutschen Systemgastronomie und bietet den Gästen ein besonderes Geschmackserlebnis in praktischer Nugget-Form. Klein in ihrer Form, aber riesig im Geschmack: Die Cheeseburger Nuggets überzeugen mit ihrer knusprigen Hülle und einem zartschmelzenden Cheeseburger-Kern. In einer knusprigen Panade mit gerösteten Leinsamen vereint sich saftiges Beef mit cremigem Käse und würzigen Gürkchen- und Tomatenstückchen, verfeinert mit einem Hauch Senf.Produktkreationen developed by AIDie Fusionsidee zwischen Nuggets und Cheeseburger hat so begeistert, dass die Frage nach weiteren Kombinationen beliebter Produkte aufkam. Hierfür wurde eine Künstliche Intelligenz nach innovativen Ideen und Visualisierungen gefragt: Welche Produkte findet die KI für eine Fusion passend? Wie würde das neue Produkt dann aussehen? So generierte die KI auch ausgefallene Produkte wie Hot Wings Brownie, Chili Cheese Shake oder Onion Ring Donut. Auch wenn diese vorerst wohl nur digitale Kreationen bleiben, haben die KI-gestützten Fusionsideen eine hohe Resonanz in der Burger King® Community ausgelöst."Mit den Cheeseburger Nuggets bringen wir einen ganz besonderen Snack auf den deutschen Markt, den es so bisher noch nicht gab. Und das im Sparring mit Künstlicher Intelligenz. Die Cheeseburger Nuggets sind easy zum Snacken und eignen sich deshalb auch ideal für unterwegs", sagt Tim Lenke, Senior Manager Produktentwicklung & Innovation bei der BURGER KING® Deutschland GmbH.Nugget-Fans müssen allerdings schnell sein: Die Cheeseburger Nuggets sind nur bis 8. Mai in Burger King® Restaurants erhältlich.Pressekontakt:Burger King® PressebüroAnsprechpartnerinnen: Luisa Fürstenberg, Lena SteinTelefon: 089 / 12 44 50Mail: burgerking@emanatepr.comBURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0511 / 288 10 788Mail: daniel.polte@burgerking.deOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/5470746