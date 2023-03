London, Großbritannien (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, kündigt die Weltpremiere der fünften Staffel seiner erfolgreichen Sicherheitsserie "The Inside Man" an. In dieser Staffel werden die Protagonisten Mark, AJ, Fiona, Violet und Maurice von den Sicherheitsdiensten kontaktiert, weil sie es mit einem abschreckenden, erbarmungslosen Gegner zu tun haben, der über eine riesige Menge an Hacking-Möglichkeiten verfügt."The Inside Man" ist eine hochinteressante Videoserie in Netzwerkqualität, die mittlerweile fünf Staffeln umfasst wurde. Die Serie beginnt mit einem IT-Sicherheitsanalysten, der einen neuen Job antritt, bei dem niemand ahnt, dass er bereits in die sichersten Systeme eingeweiht ist oder dass er im Auftrag handelt. Von Social Engineering über Passwörter bis hin zu Social Media und Deep Fakes zeigt die Staffel, wie leicht es für einen Außenstehenden sein kann, in die Sicherheitskontrollen und das Netzwerk eines Unternehmens einzudringen.Die Serie wird am 28. März für alle KnowBe4-Abonnenten der Diamant-Stufe verfügbar sein. Besuchen Sie die Microsite "The Inside Man" unter https://insideman.knowbe4.com.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5470738