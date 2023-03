Tesla hat in den letzten Monaten mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Die Aktie des Unternehmens hat in dieser Zeit erheblich an Wert verloren, was viele Investoren verunsichert hat. Der Grund hierfür ist, dass Tesla aufgrund des hohen Preises seiner Elektrofahrzeuge zunehmend unter Druck gerät. Tesla mit Preissenkungen! Um wettbewerbsfähiger zu bleiben, hat auch Tesla in den letzten Monaten mehrere Preissenkungen durchgeführt. Insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...