Boxberg (ots) -Als führender Experte in der Betriebsverpflegung ist HOFMANNs Trendsetter, wenn es darum geht, den Kantinenbesuchern ein abwechslungsreiches Angebot mit saisonalen Highlights zu präsentieren. Daher entwickelt der Versorgungsspezialist regelmäßig neue und innovative Menüs. Für das anstehende Frühjahr setzt das Unternehmen aus Boxberg neben ansprechenden Gerichten zur Spargelsaison aktuell auf veganen Genuss: unter anderem mit dem neuen "Gelben Curry Vegan Chicken Style" in Kooperation mit dem Münchner Unternehmen Planty of Meat.Das Menü ist die vegane Variante des beliebten HOFMANNs-Klassikers "Gelbes Curry Butter Chicken Style". Sie bedient den Trend zu einem bewussten fleischfreien Konsum optimal. Planty of Meat setzt auf sojafreie Rezepturen und produziert naturgetreue, pflanzenbasierte Fleischalternativen auf Basis von Weizenprotein. Für das "Gelbe Curry Vegan Chicken Style" wird veganes Filet verwendet, das in einem milden Curry mit Broccoli, Maispüree und gelber Currypaste zu Basmati-Reis gereicht wird. Für puren Genuss ganz ohne Verzicht.Abwechslungsreich durch die SpargelsaisonAb Mitte April ist eine der beliebtesten Gemüsesorten der Deutschen wieder erhältlich: Denn dann beginnt die Spargelsaison. Der Pro-Kopf-Verbrauch der weißen Stangen liegt in Deutschland bei rund 1,5 Kilogramm.* Passend dazu lanciert HOFMANNs verschiedene neue Menü-Kreationen, die für Abwechslung sorgen: So zum Beispiel "Grüner Spargel Zürcher Art" mit Champignons in Weißwein-Sahnesohne und Kartoffel-Rösti, "Rigatoni mit grünem Spargel" und "Kabeljaufilet Spargel-Champignon" mit einer milden Käsesoße und Kartoffelgratin. Ganz klassisch bleiben Gerichte wie "deutscher Stangenspargel mit Sauce à la Hollandaise an Petersilienkartoffeln" oder zusätzlich mit einem panierten Schweineschnitzel. Damit wird die Mittagspause zum Spargelfest.Herzhaft lecker"Unsere veganen Neuheiten sind die Erweiterung unseres Sortiments im Bereich Plant-based", erläutert Dennis Gmeiner, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei HOFMANNs. "Dabei setzen wir auf eine schmackhafte und abwechslungsreiche Auswahl mit hochwertigen und regionalen Zutaten." Neben den fleischfreien Neuheiten wie den "Vegetarischen Maultaschen" aus dem Schwabenland oder dem "Grünkern-Risotto" bietet HOFMANNs auch traditionelle Gerichte wie das "Käse-Rahm-Schnitzel" oder den "Saftigen Schweinebraten" für diejenigen, die nicht auf Fleisch verzichten möchten. So bietet das Unternehmen aus Boxberg-Schweigern Konsumenten innerhalb der Betriebsverpflegung eine große Bandbreite an beliebten Klassikern sowie saisonalen und innovativen Inspirationen.Quelle:*Statista "Pro-Kopf-Konsum von Spargel in Deutschland in den Jahren 2005/06 bis 2020/21" (https://ots.de/iWYDdH)