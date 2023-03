EQS-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende

CTS EVENTIM - Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Zahlung einer Dividende vor München, 23. März 2023. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, plant nach drei Jahren pandemiebedingter Pause die Zahlung einer Dividende. Das Unternehmen erzielte 2022 einen Konzernüberschuss von 203,8 Mio. Euro, was einem Ergebnis von 2,12 Euro pro Aktie entspricht. Auf dieser Grundlage schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 16. Mai 2023 vor, eine Dividende in Höhe von 50 Prozent des Konzernüberschusses und somit 1,06 Euro pro Aktie auszuschütten. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr (408 Mio. Euro) um 372 % auf 1,926 Mrd. Euro - eine Steigerung von 33 % gegenüber 2019 vor der COVID-19-Pandemie. Das normalisierte?Konzern-EBITDA?betrug 384 Mio. Euro in 2022, nach 208 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres und 286 Mio. Euro in 2019.

