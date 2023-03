© Foto: Pexels



Der Versandhandel ist spätestens seit den Corona-Lockdowns eine sichere Sache für Einzelhändler. Laut Analysten gilt das nun auch für Anleger. Und ein vielversprechendes Segment nimmt gerade erst richtig Fahrt auf.

Krisen hin oder her: Die Menschen kaufen online. Bereits in den Lockdowns aufgrund der COVID-19-Pandemie haben einige stationäre Einzelhändler aus der Not eine Tugend gemacht und ihre Geschäfte auf den digitalen Handel umgestellt. Und siehe da: Die Branche erfuhr einen Boom. Im ersten Corona-Jahr erzielten Online-Händler Rekordumsätze. Auch wenn in der Zwischenzeit eine Normalisierung eingesetzt hat, entwickeln sich sowohl die Unternehmen als auch deren Aktien am Kapitalmarkt gut.

So haben die Aktien von Firmen mit online-basiertem Geschäftsmodell laut Barton Crockett, Senior Analyst bei Rosenblatt Securities, in den vergangenen drei Monaten die Performance des S&P 500 Index deutlich übertroffen. Zur Einordnung: Der S&P 500 Index bildet die Wertentwicklung der 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA ab und gilt deshalb als Referenz für die Entwicklung des US-amerikanischen Marktes. Internetaktien entwickeln sich nach Crocketts Einschätzung also aktuell besser als die Wertpapiere aller anderen Branchen.

Das teilen grundsätzlich auch Crocketts Kollegen bei Morgan Stanley - allerdings mit Einschränkungen. Nahezu selbsterklärend ist folgende Einschätzung: Besonders gute Perspektiven gäbe es demnach bei Online-Händlern mit breitem Sortiment, guter Ausgangsposition am Markt - sprich hohen Marktanteilen in der Vergangenheit, guten Online-Vertriebswegen über unterschiedliche Kanäle sowie einer bewährten logistischen Infrastruktur. Etwas überraschender: Potenzial sehen Morgan Stanleys Analysten im Luxus-Segment.

Der Anteil von Luxusgütern am Online-Handel werde von 22 Prozent in 2021 auf 32 Prozent im Jahr 2026 steigen. Die Branche berge daher Potenzial für künftige Gewinne. So sei auch der Luxusgüter-Versandhändlers Farfetch mit Sitz in London bestens aufgestellt, um Anteile in diesem Markt zu gewinnen. Morgan Stanleys Analysten geben ein Kursziel von 20 britischen Pfund aus und damit ein Plus von beeindruckenden 300 Prozent. Das Gros der Analysten rät laut Marketscreener ebenfalls zu einem Aufstocken der Aktie. Das mittlere Kursziel sehen sie allerdings bei 9,78 US-Dollar - immerhin ein Plus von fast 116 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Weitere Aspiranten auf Kursgewinne sind laut Morgan Stanley Nike und Walmart. Auch bei Nike raten die meisten Analysten laut Marketscreener zum Halten der Aktie. Das mittlere Kursziel sehen sie bei 135,61 US-Dollar - ein Plus von gut 13,5 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Ähnlich sieht es bei Walmart aus: Die Analysten sehen die Entwicklung positiv, die Mehrheit rät, aufzustocken. Hier liegt das mittlere Kursziel bei 160,62 US-Dollar, das wäre ein Plus von rund 15,1 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Online läufts!

(ck) für die wallstreet:online Zentralredaktion