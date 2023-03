Original-Research: YOC AG - von Montega AG



YOC vermeldet 100%-ige Übernahme der finnischen Nostemedia Oy - Implementierung der VIS.X-Plattform dürfte Synergien heben

Nachdem das Unternehmen bereits am 6. Februar mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 eine starke Erlös- und Ergebnisentwicklung berichtet hat, folgt nun weiterer positiver Newsflow mit der Bekanntgabe der Vertragsunterzeichnung zur Akquisition eines finnischen Targets im digitalen Werbemarkt.



Vertragskonditionen und Größenordnung des Targets: Der Kaufpreis für die vollständige Übernahme setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Zum einen wurde die fixe Preiskomponente i.H.v. 1,23 Mio. Euro bereits mit Vertragsabschluss zahlungswirksam. Darüber hinaus ist ein variabler Bestandteil, abhängig von der operativen Entwicklung zwischen 2023-26, vereinbart worden. Konkreteres hierzu wurde noch nicht benannt, könnte jedoch im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 26. April folgen. Die aufgekaufte Gesellschaft realisierte nach Angaben von YOC zuletzt einen Umsatz im unteren einstelligen Millionenbereich und ein positives EBITDA.



Akquisition u.E. aus strategischer und finanzieller Sicht schlüssig: Mit einem starken lokalen Partner- und Kundennetzwerk und monatlich etwa einer Milliarde verfügbarer Ad Impressions hat Nostemedia sich im attraktiven nordeuropäischen Markt (Ausgaben für digitale Werbung gemäß Statista-Report: CAGR 2019-26e von 12,7%) bereits eine solide Marktposition erarbeitet (Reichweite in Finnland: ca. 75-80%). Durch die bisherige Abhängigkeit von externen Technologie-Lösungen liegt das Margenprofil allerdings deutlich unter dem von YOC (ca. 10 PP). Zudem konnte Nostemedia bislang - wie viele andere auf Standardtechnologien arbeitende Wettbewerber - High Impact-Formate nur eingeschränkt programmatisch ausliefern. Mit der Implementierung der VIS.X-Plattform ist entsprechend mit einer Steigerung von Umsatz und Profitabilität zu rechnen, weshalb der Vorstand mittelfristig von einem jährlichen EBITDA-Beitrag i.H.v. 0,5-0,7 Mio. Euro ausgeht. Auch wenn keine konkreten Angaben zu den Finanzkennzahlen sowie der Höhe des möglichen Earnouts bekannt gegeben wurden, deuten die indikativen Parameter u.E. auf eine Bewertung unterhalb derer von YOC hin. Aufgrund des in Aussicht stehenden mittelfristigen EBITDA-Beitrags ist die Akquisition entsprechend als wertstiftend zu beurteilen.

Prognosen vorerst unverändert - Marktdaten deuten auf ein herausforderndes Umfeld in H1/23 hin: Wir rechnen spätestens mit Bekanntgabe des GB 2022 mit einem konkretisierten Ausblick für 2023. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZWA) erwartet jedoch aufgrund von Budgetkürzungen auf Unternehmensseite einen angespannten Verlauf des ersten Halbjahres. Wir lassen daher unsere Prognose für das laufende Jahr unverändert, was entsprechend eine Reduktion unserer organischen Wachstumsrate für 2023 impliziert.



Fazit: Mit der Übernahme von Nostemedia wurde u.E. eine sinnvolle Akquisition getätigt. Auch wenn der Jahresauftakt vor dem Hintergrund diverser marktbedingter Unwägbarkeiten etwas schwächer als bislang antizipiert verlaufen dürfte, sehen wir das mittelfristige Potenzial durch die vermeldete Transaktion weiter bestätigt. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 21,00 Euro.





